नवरात्र का छठा दिनः मां कात्यायनी विवाह में आने वाली बाधाएं करती हैं दूर, कालका मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु
चैत्र नवरात्र की महाषष्ठी के मौके पर मां कालाकाजी को फूलों से सजाया गया, आरती के दौरान कई प्रकार के मिष्ठान-फल समर्पित किए गए.
Published : March 24, 2026 at 11:29 AM IST
नई दिल्ली:आज चैत्र नवरात्र का महाषष्ठी का दिन है और इस दिन मां कात्यायनी कि पूजा की जाती है. इन्हें 'अमरकोश' में शक्ति, साहस और विवाह की देवी माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार, महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था और महिषासुर का वध किया था. इसलिए आज के दिन को महाषष्ठी के रूप में भी जाना जाता है. इस मौके पर प्रसिद्ध कल्काजी मंदिर में सुबह 5:00 बजे माता की आरती की गई.
महाषष्ठी पर मां कालका जी की विशेष पूजा
महाषष्ठी पर मां को फूलों से सजाया गया है.आरती के दौरान कई प्रकार के मिष्ठान और फल मां को चढ़ाया गया. वहीं सुबह 5:00 बजे आरती के बाद मां का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया इसके बाद श्रद्धालु माता कालका के लगातार दर्शन कर रहे हैं. माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को शक्ति, साहस और धर्म की रक्षक माना जाता है, और इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य जीवनसाथी की प्राप्ति होती है.
मां कात्यायनी चार भुजाधारी
मां कात्यायनी चार भुजाधारी हैं, सिंह पर सवार रहती हैं और हाथों में तलवार और कमल धारण करती हैं.इस दिन सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. मां को पीले रंग के फूल, फल और शहद का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है.मां कात्यायनी की पूजा से ज्ञान में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.आज के दिन 'ॐ देवी कात्यायन्यै नमः' मंत्र का जाप श्रद्धालुओं को करना चाहिए इससे माँ प्रसन्न होती है.
महाषष्ठी पर कालकाजी समेत दिल्ली के मदिरों में उमड़े भक्त
वही हम आपको बता दें चैत्र नवरात्र के अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध कल्काजी मंदिर के साथ-साथ दिल्ली के झंडेवालन मंदिर और छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है. विशेष तौर पर कालकाजी मंदिर में सालों भर भीड़ देखा जाता है लेकिन नवरात्र के समय विशेष होने की वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहते हैं और मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा कड़ी होती है.
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