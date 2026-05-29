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महासमुंद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, महानदी किनारे रेत में दफनाया शव, पार्षद समेत 4 गिरफ्तार

22 मई से लापता युवक की तलाश के दौरान खुलासा, शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद हत्या, सुनसान टापूनुमा इलाके में दफनाया शव

Mahasamund Youth Murder case
महासमुंद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, महानदी किनारे रेत में दफनाया शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: जिले के नादगांव महानदी घाट में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को रेत में दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 38 वर्षीय भुवनेश्वर यादव के रूप में हुई है. वह मूल रूप से कोमाखान क्षेत्र के चकचकी गांव का रहने वाला था. मामला शराब पार्टी के दौरान विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद हत्या, सुनसान टापूनुमा इलाके में दफनाया शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 साल से बाहर रहकर कर रहा था नौकरी

जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर यादव पिछले करीब 15 वर्षों से गांव से बाहर रहकर नौकरी कर रहे थे. उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य अब भी गांव में रहते हैं. हत्या की खबर गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने बताया कि भुवनेश्वर मेहनती और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे.

मोनेट कंपनी में थे ऑपरेटर, अचानक लापता

पुलिस के अनुसार भुवनेश्वर रायपुर जिले के मंदिर हसौद क्षेत्र स्थित मोनेट ग्रुप से जुड़ी कंपनी में ऑपरेटर के पद पर काम करते थे. 22 मई की शाम से वह अचानक लापता हो गए थे. काफी तलाश के बाद परिवार ने मंदिर हसौद थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जांच शुरू की. जांच में पता चला कि भुवनेश्वर आखिरी बार कुछ परिचितों के साथ महासमुंद इलाके में देखे गए थे.

Mahasamund Youth Murder case
22 मई से लापता युवक की तलाश के दौरान खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद

जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन भुवनेश्वर अपने परिचितों के साथ कार में बैठकर शराब पी रहे थे. घूमते-घूमते वे बेलसोंडा और नादगांव महानदी घाट पहुंच गए. इसी दौरान पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ. विवाद बढ़ते-बढ़ते गाली-गलौज और मारपीट तक पहुंच गया.

पार्षद समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप

पुलिस के मुताबिक निर्दलीय पार्षद नोहर दास उर्फ गोलू रात्रे, अमित सिंह राजपूत, हेमचंद बंजारे समेत अन्य लोगों ने भुवनेश्वर पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद शव को रेत में दबाया

हत्या के बाद आरोपी घबरा गए. मामले को छिपाने के लिए शव को महानदी किनारे सुनसान टापूनुमा इलाके में ले जाकर गड्ढा खोदा गया और शव को रेत में दबा दिया गया. बाद में मंदिर हसौद पुलिस और महासमुंद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद किया. मौके से मृतक का मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किया गया है.

पत्नी से आखिरी बार हुई थी बात

बताया जा रहा है कि घटना वाली शाम भुवनेश्वर ने अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी. इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया था. इसी सुराग के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

चार आरोपी हिरासत में

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने निर्दलीय पार्षद नोहर दास उर्फ गोलू रात्रे समेत चार लोगों को हिरासत में लिया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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