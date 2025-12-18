महासमुंद में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमिपूजन, कृषि मंत्री नेताम हुए शामिल
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 18, 2025 at 5:04 PM IST
महासमुंद: जिले मे शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महासमुंद तहसील कार्यालय के पास ये कार्यक्रम हुआ. भूमिपूजन आदिवासी समाज के पारंपरिक पूजा-पाठ के साथ किया गया. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने की.
सामाजिक संगठनों का संयुक्त आयोजन: कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ, 52 गढ़ गोंड समाज, आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया.
जनजातीय गौरव दिवस गौरव का क्षण: कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु घासीदास जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और इसी अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाना गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह देश के लिए अमृत काल का समय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनजातीय समाज के गौरव और विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं.
नया रायपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी समाज के योगदान को दर्शाने वाला भव्य म्यूजियम बनाया गया है, जिसे देखने देशभर से लोग आ रहे हैं.- राम विचार नेताम, कृषि मंत्री
जनजातीय विकास के लिए बड़ी योजनाएं: कृषि मंत्री ने कहा कि देश में जनजातीय उत्थान के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. राज्य में धरती आबा योजना और पीएम जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है.
कृषि और युवाओं के लिए योजनाएं
- कृषि मंत्री ने किसानों को एकीकृत कृषि पद्धति अपनाने और गाय पालन के लिए प्रोत्साहित किया.
- युवाओं के लिए दिल्ली में निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है.
- प्रयास स्कूल के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है.
- कृषि, पशुपालन और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की.
शहीद वीर नारायण सिंह देश के प्रेरणा स्रोत: कृषि मंत्री ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह केवल आदिवासी समाज ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष कर देशभक्ति, साहस और बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत किया. उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास और स्वाभिमान से जोड़ेगी.
पराली न जलाने की अपील: पत्रकारों से चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की और इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी.