वनकर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 10 आरोपियों की जमानत निरस्त, सभी जेल भेजे गए
चार घंटे तक वनकर्मियों को बनाया था बंधक, लाठी-डंडों से मारपीट और जान से मारने की दी थी धमकी, न्यायालय ने रद्द की जमानत
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 8:19 PM IST
महासमुंद: जिले में अवैध अतिक्रमण और वन विभाग की गश्ती टीम के साथ मारपीट कर बंधक बनाने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे सभी 10 आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई है. पुलिस ने 20 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट की तामिली करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. मामला बागबाहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमोरा का है.
वनकर्मियों पर हमले का आरोप
मामला 6 अक्टूबर 2026 का है. वन परिक्षेत्र बागबाहरा के ग्राम तमोरा के पास वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की सूचना मिली थी. इस पर वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वन विभाग की गश्ती टीम मौके पर पहुंची. इसी दौरान कुछ लोगों ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी.
आरोप है कि आरोपियों ने वनकर्मियों को लाठी-डंडों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी. इतना ही नहीं, गश्ती दल को शाम करीब 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक लगभग चार घंटे बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचाई गई.
अंतरिम जमानत पर थे आरोपी
घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारी नवीन वर्मा ने 7 अक्टूबर को थाना खल्लारी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और कार्रवाई करते हुए कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. इसके बाद सभी आरोपी न्यायालय की शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत पर थे.
अब जमानत निरस्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की जमानत निरस्त करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद में आवेदन प्रस्तुत किया. पुलिस की ओर से आशंका जताई गई कि आरोपियों के जमानत पर बाहर रहने से साक्षियों को डराया-धमकाया जा सकता है. परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी.
फिर जेल भेजे गए आरोपी
जमानत निरस्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुंद द्वारा आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. शुक्रवार 20 नवंबर को पुलिस ने वारंट की तामिली कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
इन 10 आरोपियों की जमानत हुई निरस्त
मामले में लक्ष्मी ध्रुव (35), टेमिन बाई (57), कलाबाई (56), लक्ष्मी बाई (29), प्रदीप ध्रुव (38), सुखराम (45), गणेश (39), चंदन (36), संतकुमार (48) और लक्ष्मी (30) शामिल हैं. सभी आरोपी ग्राम तमोरा, थाना खल्लारी, जिला महासमुंद के निवासी हैं.