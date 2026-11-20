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वनकर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 10 आरोपियों की जमानत निरस्त, सभी जेल भेजे गए

वनकर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 10 आरोपियों की जमानत निरस्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: जिले में अवैध अतिक्रमण और वन विभाग की गश्ती टीम के साथ मारपीट कर बंधक बनाने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे सभी 10 आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी गई है. पुलिस ने 20 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट की तामिली करते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. मामला बागबाहरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमोरा का है.

वनकर्मियों पर हमले का आरोप