महासमुंद में होली के दिन लापता हुआ 9 साल का बच्चा, अगले दिन खेत में मिली लाश, हत्या की आशंका

सरायपाली थाना इलाके के कनकेबा गांव में गुरुवार को एक बच्चे की लाश मिली है. ये बच्चा मामा गांव होली मनाने आया था.

Child missing on Holi found dead
सरायपाली थाना इलाके के कनकेबा गांव में गुरुवार को एक बच्चे की लाश मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 5, 2026 at 1:19 PM IST

महासमुंद: जिले के ग्राम पंचायत कनकेबा में होली के दिन लापता हुए 9 साल के बच्चे का शव गुरुवार सुबह खेत में मिला है. मृतक की पहचान धनेश निषाद (लगभग 9 साल) के रूप में हुई है, जो कक्षा दूसरी का छात्र था. सरायपाली थाना क्षेत्र का ये मामला है.

होली मनाने गांव आया था बच्चा

जानकारी के अनुसार धनेश निषाद बसना क्षेत्र में अपने मामा के गांव दूधीपाली में रहकर पढ़ाई करता था. होली का त्योहार मनाने के लिए वह अपने गांव कनकेबा आया हुआ था. बताया जा रहा है कि 4 मार्च को गांव में होली कार्यक्रम के दौरान दोपहर करीब 12 बजे के बाद वह अचानक लापता हो गया.

परिजनों और ग्रामीणों ने रात तक की तलाश

बच्चे के लापता होने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने गांव और आसपास के खेत-खलिहानों में उसकी तलाश शुरू कर दी. मामला सोशल मीडिया में फैलने के बाद सरायपाली पुलिस भी सक्रिय हुई और डॉग स्क्वॉड की मदद से शाम करीब 4 बजे से रात 12 बजे तक खोजबीन की गई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

गुरुवार सुबह खेत में मिला शव

गुरुवार सुबह बच्चे के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक खेत में उसका शव मिला. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सरायपाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका

मामले में सरायपाली थाना प्रभारी टीआई नीतेश सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे का शव बरामद हो गया है. प्रथम दृष्टया मामला हत्या से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. शव पर जानवरों के नोचे जाने के निशान भी पाए गए हैं. पुलिस द्वारा पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

गांव में दहशत और शोक का माहौल

इस घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई ग्रामीणों के मोबाइल भी लिए गए हैं.

