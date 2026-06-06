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महासमुंद में चालान की कॉपी देने के नाम पर 2500 रुपये लेने का आरोप, सांकरा थाने के आरक्षक का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद पैसों लेन-देन क्यों हुई इसकी जांच जारी, जांच पूरी होने तक आरक्षक लाइन अटैच

Mahasamund Police Video Viral
महासमुंद में चालान की कॉपी देने के नाम पर 2500 रुपये लेने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 3:58 PM IST

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महासमुंद. जिले के सांकरा थाना में पदस्थ एक आरक्षक का कथित पैसे के लेन-देन का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि आरक्षक को लाइन अटैच किया गया है और वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है.

आरक्षक का पैसे लेते वीडियो वायरल, जांच जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में सांकरा थाना में पदस्थ आरक्षक अरुण प्रताप सिंह कथित तौर पर चालान की प्रति उपलब्ध कराने के एवज में 2500 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि वीडियो किसी फोटो कॉपी दुकान का है, जहां यह लेन-देन हुआ. आरोप है कि जिस चालान की प्रति संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, उसके लिए पैसे की मांग की गई. यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी राशि नहीं देने पर संबंधित व्यक्ति पर दबाव बनाया गया और अंततः 2500 रुपये लिए गए.

Mahasamund Police Video Viral
जांच पूरी होने तक आरक्षक लाइन अटैच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वायरल वीडियो के आधार पर निष्कर्ष सही नहीं

मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित आरक्षक को पुलिस लाइन अटैच कर दिया है. हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि केवल वायरल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी.

सांकरा थाना में पदस्थ आरक्षक द्वारा पैसे के लेन-देन संबंधी वीडियो है. जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे. किस विषय में लेन देन हुई है. कौन देने वाला था क्यों दिया गया ये सभी जांच जरूरी है- प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.

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