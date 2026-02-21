ETV Bharat / state

महासमुंद में 10 करोड़ की परियोजना की सुस्त चाल, कभी पाइपलाइन फूट रही, कभी धूल से लोग परेशान

महासमुंद जिले में बीटीआई रोड से कलेक्टर कॉलोनी तक हो रहे सड़क चौड़ीकरण काम से लोग परेशान हैं. कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं.

Road construction negligence
कभी पाइपलाइन फूट रही, कभी धूल से लोग परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 21, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: जिले में बीटीआई रोड से कलेक्टर कॉलोनी तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है. नगर पालिका क्षेत्र में बड़ौदा चौक से कलेक्टर कॉलोनी तक लगभग 2.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. लेकिन यहां कभी पाइपलाइन फूटने से फव्वारा बन जाता है तो कभी धूल-मिट्टी से परेशानी होती है.

सड़क चौड़ीकरण काम से लोग परेशान हैं. कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सावधान कार्य प्रगति पर है...!

इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई है, जिसने मेसर्स किरण बिल्डकॉन को ठेका दिया है. परियोजना के तहत सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण और बीच में डिवाइडर बनाया जाना है. इसके लिए पेड़ों की कटाई, विद्युत पोल शिफ्टिंग और खुदाई का कार्य जारी है. लेकिन लोगों का कहना है कि काम की चाल बेहद धीमी है.

Road construction negligence
सावधान कार्य प्रगति पर है...!, निर्माण कार्य की कछुआ चाल से परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना सूचना के खुदे गड्ढे, हादसे का खतरा

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं. न तो चेतावनी सूचना बोर्ड लगाए गए हैं और न ही गड्ढों के चारों ओर रेडियम संकेतक या रेत से भरे बैरिकेड्स लगाए गए हैं. रात के समय यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, जिससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है.

Road construction negligence
बार-बार पाइपलाइन फटने से जल संकट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बार-बार पाइपलाइन फटने से जल संकट

जेसीबी से खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा है. अब तक 10 से 12 बार पाइपलाइन फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों को दो से तीन दिन तक पेयजल संकट झेलना पड़ा.

निर्माण कार्य के दौरान लगातार धूल उड़ रही है. हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. धूल और अव्यवस्थित निर्माण सामग्री से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है.- सौरव जैन, नगरवासी

Road construction negligence
न तो चेतावनी सूचना बोर्ड ना कोई संकेत, बड़े हादसे की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नागरिकों ने की कार्रवाई की मांग

लक्ष्मीकांत सेन, सौरव जैन जैसे तमाम नगरवासियों ने शासन-प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेकर ठेकेदार और संबंधित विभाग पर कार्रवाई की मांग की है. बिना सुरक्षा इंतजाम के खुदे गड्ढे में गिरने से कुछ लोगों को चोट पहुंचने की भी बात सामने आई है.

यह बस नाम का गौरव पथ है. कछुआ गति से काम हो रहा है. बेतरतीब तरीके से सामान रखा हुआ है. मलबा नहीं उठ रहा है जिसके कारण कई लोग चोटिल हुए हैं - पूर्व पार्षद, पंकज साहू

कलेक्टर ने क्या कहा?

वहीं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित करने की बात कही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी हमने PWD अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं. अभी फिर हम थर्ड पार्टी से जांच कराएंगे. दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर से जांच कराने के बाद कार्रवाई करेंगे- विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर महासमुंद

हाल ही में दिल्ली, नोएडा और कानपुर में भी सड़क निर्माण के दौरान खुदे गड्ढों में गिरने से गंभीर और जानलेवा हादसे सामने आए थे. इसके बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी ठेकेदार और कार्य एजेंसी की लापरवाही को उजागर करती है.

महासमुंद में म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई, ग्रामीण के नाम पर खुलवाया बैंक खाता, कुछ ही दिन में करोड़ों का लेन-देन
महासमुंद में कांग्रेस का कलेक्टोरेट घेराव, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से भी झूमाझटकी
तीन करोड़ से ज्यादा बकाया भुगतान की मांग, किसानों का चक्काजाम, तेलंगाना की कंपनी पर लगा है आरोप

TAGGED:

MAHASAMUND ROAD WIDENING
ROAD SAFETY VIOLATION
निर्माण कार्य से परेशानी
महासमुंद गौरव पथ
ROAD CONSTRUCTION NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.