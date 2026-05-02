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90 मीट्रिक टन LPG चोरी का किया खुलासा, महासमुंद से प्लांट मैनेजर गिरफ्तार, जानिए कैसे हुई 'हेरा-फेरी'?

पुलिस की निगरानी में रखे टैंकरों से करोड़ों की गैस चोरी, पुलिस ने जिस कंपनी को टैंकर सुरक्षित रखने दिए उसी ने कर ली चोरी

LPG Theft Case
90 मीट्रिक टन LPG चोरी का किया खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: LPG सिलेंडर संकट के बीच महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलपीजी कैप्सूल वाहन से 90 मीट्रिक टन एलपीजी गैस चोरी की गुत्थी सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया है और दो आरोपी अभी फरार है.

LPG सिलेंडर संकट के बीच महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

दिसंबर 2025 में सरायपाली प्रशासन ने अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए 6 एलपीजी कैप्सूल टैंकरों को पकड़ा था. इन टैंकरों को सिंघोड़ा थाने में जब्त करके रखा गया था. सुरक्षा कारणों से 30 मार्च 2026 को प्रशासन की अनुमति से इन टैंकरों को खाली करने या सुरक्षित रखने के लिए अभनपुर स्थित 'ठाकुर पेट्रोकेमिकल कंपनी' को सौंपा गया था.

LPG Theft Case
सैकड़ों की संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर (अलग-अलग क्षमता के) जब्त किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चोरी का पता कैसे चला?

जब वाहन मालिक हाई कोर्ट से जमानत लेकर 17 अप्रैल को अपने टैंकर वापस लेने ठाकुर पेट्रोकेमिकल कंपनी पहुंचा, तो उसके होश उड़ गए. टैंकर पूरी तरह खाली थे. मालिक ने इसकी शिकायत कलेक्टर और मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की.

LPG Theft Case
सैकड़ों की संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर (अलग-अलग क्षमता के) जब्त किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस की छापेमारी में पता चला कि जिन्हें पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से टैंकर रखने दिए थे उन्हीं लोगों ने चोरी की है. जांच में सामने आया कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के डायरेक्टरों और प्लांट मैनेजर ने मिलकर टैंकरों से गैस निकालकर अपने बुलेट (बड़े स्टोरेज टैंक) में ट्रांसफर किया. लगभग 90 मीट्रिक टन गैस गायब कर दी गई थी. साथ ही इसे बाजार में बेचा गया है जिसमें से कुछ कच्चे में भी लेनदेन हुई है.

यह एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है और इस मामले में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है.- महासमुंद एसपी प्रभात कुमार

LPG Theft Case
निगरानी में रखे टैंकरों से करोड़ों की गैस चोरी, पुलिस ने किया खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरफ्तारी और जब्ती

पुलिस ने कंपनी के प्लांट मैनेजर निखिल वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं कंपनी के डायरेक्टर संतोष ठाकुर और सार्थक ठाकुर फिलहाल फरार हैं. पुलिस ने मौके से 7 एलपीजी कैप्सूल वाहन और 4 बड़े गैस बुलेट, सैकड़ों की संख्या में कमर्शियल गैस सिलेंडर (अलग-अलग क्षमता के) जब्त किए हैं. इसके अलावा लेन-देन के दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल और सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किए हैं.

LPG Theft Case
पुलिस ने जिस कंपनी को टैंकर सुरक्षित रखने दिए उसी ने कर ली चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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