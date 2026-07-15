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महासमुंद पुलिस ने तीन बड़ी चोरी की वारदातों का किया खुलासा, 21.39 लाख की संपत्ति बरामद

महासमुंद पुलिस ने तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

MAHASAMUND POLICE
महासमुंद चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 10:32 AM IST

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महासमुंद: थाना महासमुंद, सिंघोड़ा और तुमगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई चोरी की घटनाओं में कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 107.009 ग्राम सोना, 747.730 ग्राम चांदी सहित कुल 21,39,640 रुपये की संपत्ति बरामद की है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रभात कुमार ने तीन बड़ी चोरी के मामलों का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि तीनों मामलों में गिरफ्तार सभी 12 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. अन्य मामलों में भी उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है.

महासमुंद में तीन बड़ी चोरी का खुलासा करते पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Chhattisgarh)

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चोरी का खुलासा, मध्यप्रदेश से चार आरोपी गिरफ्तार

थाना महासमुंद क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 18 मई 2026 की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.आरोपियों ने पूछताछ में महासमुंद में दो स्थानों सहित बालोद, कोरबा और अन्य जिलों में भी चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है. इस मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. आरोपियों से चांदी के आभूषण, पांच मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं.

सिंघोड़ा पुलिस ने पारधी गिरोह के सात शातिर चोर दबोचे

22 जून को ये चोरी की घटना हुई थी. थाना सिंघोड़ा पुलिस ने नकबजनी के मामले में सक्रिय पारधी गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि गिरोह ने महासमुंद के अलावा आरंग और सक्ती जिले के जैजैपुर क्षेत्र में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण और तीन मोटरसाइकिल सहित करीब 12.46 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है. चोरी का माल खरीदने के आरोप में रायपुर निवासी एक व्यक्ति की भी भूमिका सामने आई है.

ग्राइंडर से ताला काटकर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

8-9 मार्च को थाना तुमगांव पुलिस ने ग्राम अछोली में सूने मकान में हुई हाईटेक चोरी का खुलासा करते हुए राहुल उर्फ भोजदास साहू को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने हार्डवेयर दुकान से ग्राइंडर खरीदकर घर का ताला काटा और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए थे. चोरी का सामान रायपुर और महासमुंद के ज्वेलर्स को बेचा गया था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 53.34 ग्राम सोना, 468.230 ग्राम चांदी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ग्राइंडर सहित कुल 7.26 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है. ज्वेलर्स पर भी कार्रवाई की गई है.

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