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महासमुंद में चेकिंग के दौरान 7 किलो से ज्यादा का सोना मिला, वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर गुजरात के 3 लोग गिरफ्तार

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से मिला 9 करोड़ 17 लाख रुपए का सोना, DRI को भेजी गई जानकारी

Mahasamund gold seizure
महासमुंद में चेकिंग के दौरान 7 किलो से ज्यादा का सोना मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 9:07 PM IST

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महासमुंद: जिले में अवैध गतिविधियों और सीमावर्ती क्षेत्रों से हो रहे अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है. इसी दौरान सिंघोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एनएच-353 स्थित रेहटीखोल नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से सोने के जेवरात मिले हैं. इसे कार में छिपाकर लाया जा रहा है था.

कार से मिला 9 करोड़ 17 लाख रुपए का सोना, DRI को भेजी गई जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

महासमुंद पुलिस ने ओडिशा की ओर से आ रही एक कार को रोककर जांच की. कार का नंबर GJ 03 NP 4230 था. पुलिस पूछताछ में कार में सवार तीन युवकों की पहचान जयेश अकबरी, सुनीत कारेना और रूशी अग्रावत के रूप में हुई. तीनों राजकोट, गुजरात के रहने वाले बताए गए हैं.

कार की सीट के नीचे बनाया था गुप्त चेंबर

जांच के दौरान सख्ती से पूछताछ पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कार की पिछली सीट में एक गुप्त चेंबर बनाया गया है. इसमें दो पीठू बैग रखे गए थे, जिनमें 6 प्लास्टिक बॉक्स में सोने के आभूषण छिपाकर रखे गए थे. पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले.

Mahasamund gold seizure
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 किलो से ज्यादा सोना जब्त, करीब 9.27 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए सोने के आभूषणों का कुल वजन 7 किलो 512.488 ग्राम पाया गया. जब आरोपियों से सोने से जुड़े वैध दस्तावेज मांगे गए तो वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके. पुलिस ने सोने के आभूषण और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही कार को जब्त कर लिया है. सोने की कीमत करीब 9 करोड़ 17 लाख बताई जा रही है. वहीं कार की कीमत 10 लाख रुपए है.

अवैध गतिविधियों को रोकने हम लगातार चेकिंग करते हैं इसी दौरान ये कार्रवाई की गई है. आगे अब आयकर विभाग को सूचना दी गई है- प्रतिभा पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

DRI को भेजी गई जानकारी

मामले में धारा 106 बीएनएसएस के तहत अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय (DRI) छत्तीसगढ़ को जानकारी भेज दी गई है. अब पुलिस यह जांच करेगी कि सोना कहां से लाया गया था और इसे किसके पास पहुंचाया जाना था.

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