ETV Bharat / state

महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, NH 53 रेहटीखोल चेक पोस्ट पर गांजा की बड़ी खेप पकड़ी

महासमुंद में गांजा की बड़ी खेप पकड़ाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने नेशनल हाईवे-53 पर रेहटीखोल चेक पोस्ट के पास नाकेबंदी कर 560 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये है.

महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार पुलिस ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे आइचर माजदा वाहन और दो मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है. पुलिस के मुताबिक, गांजा, वाहन और मोबाइल समेत कुल 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.