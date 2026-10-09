महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, NH 53 रेहटीखोल चेक पोस्ट पर गांजा की बड़ी खेप पकड़ी
गाड़ी में कैरेट के नीचे 16 बोरियों में छिपाकर गांजा ले जा रहे थे. महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 2:43 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने नेशनल हाईवे-53 पर रेहटीखोल चेक पोस्ट के पास नाकेबंदी कर 560 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये है.
महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार
पुलिस ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे आइचर माजदा वाहन और दो मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है. पुलिस के मुताबिक, गांजा, वाहन और मोबाइल समेत कुल 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की नाकेबंदी
महासमुंद पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार जांच और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महाराष्ट्र नंबर का एक आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन क्रमांक MH 18 BG 7546 में भारी मात्रा में गांजा भरकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर लाया जा रहा है. एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई.
पुलिस टीम ने NH-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन का इंतजार किया. कुछ समय बाद मुखबिर के बताए गए नंबर की गाड़ी पहुंची. पुलिस ने वाहन को रोककर उसमें सवार दोनों व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की. शुरुआती पूछताछ के दौरान दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली. गाड़ी में रखे कैरेट के नीचे बोरियां छिपाकर रखी हुई मिलीं.
बोरियों की जांच करने पर उनमें गांजा मिला. पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में बोरियों को खुलवाकर गांजे का वजन कराया. कुल 16 बोरियों में 560 किलोग्राम गांजा मिला. हर बोरी में करीब 35 किलो गांजा था. पुलिस ने बताया कि तस्करों ने गांजे को कैरेट के नीचे बोरियों में छिपाया था, ताकि सामान्य जांच के दौरान उस पर आसानी से नजर न पड़े.
ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे गांजा
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान अजय रविन्द्र पवार (30 वर्ष), निवासी सोनबरक्षी, थाना एरंडोल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) और स्वराज महाजन (25 वर्ष), निवासी कसोदा आडगांव, थाना कसोदा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) के रूप में बताई.
पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी गांजे को ओडिशा के बरहमपुर क्षेत्र से वाहन में लोड कर महाराष्ट्र के जलगांव जिले की ओर ले जा रहे थे. पुलिस अब इस मामले में गांजे की तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
करीब 2.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 560 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई है, जब्त किया है. इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन, जिसकी कीमत 15 लाख रुपये बताई गई है और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. जब्त संपत्ति की कुल कीमत 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये है.
NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना सिंघोड़ा में अपराध क्रमांक 120/2026 दर्ज किया गया है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(II)(सी) के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है.