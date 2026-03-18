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55 लाख रुपए के 21 किलो चांदी के जेवरात जब्त, महासमुंद पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई

महासमुंद में लगातार चेक-पोस्ट लगाकर चेकिंग की जा रही है. इसमें मादक पदार्थ की तस्करी के साथ अवैध सामान का परिवहन रोका जा रहा है.

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महासमुंद पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST

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महासमुंद: जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चांदी के आभूषण जब्त किए हैं. इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी जा रही है. यह कार्रवाई टेमरी नाका चेक पोस्ट पर की गई, जहां संदिग्ध वाहनों की नियमित जांच चल रही थी.

चेकिंग के दौरान रोकी गई संदिग्ध कार

पुलिस को जांच के दौरान उड़ीसा के खरियार रोड की ओर से आ रही एक सफेद रंग की मारुति सेलेरियो कार (क्रमांक CG 04 PY 7882) संदिग्ध लगी. कार को रोककर पूछताछ की गई, जिसमें दो लोग सवार थे. उन्होंने अपने नाम टिकेश कुमार साहू (रायपुर) और विरेन्द्र प्रधान (रायपुर) बताया.

55 लाख रुपए के 21 किलो चांदी के जेवरात जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार की तलाशी में मिला भारी मात्रा में चांदी

जब पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो बीच की सीट पर रखे तीन बैग मिले. बैग खोलने पर अंदर 10 प्लास्टिक डिब्बों में पैक 41 पैकेट चांदी के फैंसी आभूषण मिले. इनका कुल वजन 21 किलोग्राम निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 54 लाख 60 हजार रुपये बताई गई.

नहीं मिले वैध दस्तावेज

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आभूषण ओडिशा से रायपुर लेकर जा रहे थे. हालांकि, उनके पास इन आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. इसके चलते पुलिस ने पूरे सामान को जब्त कर लिया.

कानूनी कार्रवाई और जब्ती

पुलिस ने आरोपियों को बीएनएसएस की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किया है. जब्त किए गए सामान में एक मारुति सेलेरियो कार भी शामिल है जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये है. इसके साथ वाहन का आरसी बुक भी जब्त किया गया. जब्त चांदी को मिलाकर करीब 59 लाख 60 हजार रुपये का सामान जब्त हुआ है.

लगातार जारी है सख्त चेकिंग अभियान

महासमुंद पुलिस जिले में अवैध मादक पदार्थ, हथियार और अन्य अवैध सामान के परिवहन को रोकने के लिए स्थायी और मोबाइल चेक पोस्ट पर लगातार सघन जांच अभियान चला रही है. यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है.

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