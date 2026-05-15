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उधारी की रकम वसूलने के लिए किया अपहरण, महासमुंद पुलिस का एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार

उधारी की रकम वसूलने के लिए किया अपहरण, महासमुंद पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

32 साल का पीड़ित युवक निरंजन दास चट्टीगिरोला निवासी है. उसने मुख्य आरोपी देबार्चन मलिक से 3.50 लाख रुपये उधार लिए थे. निरंजन इसमें से 50 हजार रुपये लौटा चुका था. बाकी बचे 3 लाख रुपये वसूलने के लिए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची.

महासमुंद: जिले की सरायपाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण के एक मामले को सुलझा लिया है. पुलिस ने बंधक बनाए गए युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया. साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

फिल्मी अंदाज में नाकेबंदी

14 मई 2026 को आरोपियों ने हुंडई शोरूम के पास से निरंजन को जबरन कार (नंबर OD-17 AG-7735) में बिठाया. उन्होंने युवक का मोबाइल छीन लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसे ओडिशा ले जाने लगे. मुखबिर की सूचना पर सरायपाली पुलिस ने तुरंत इलाके में नाकेबंदी की और संदिग्ध कार को रास्ते में ही दबोच लिया.

ये आरोपी हुए गिरफ्तार

पुलिस ने कार से युवक को सकुशल मुक्त कराया और मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें देबार्चन मलिक, राजेश मलिक, रंजन प्रधान, भागीरथी बेहरा, बंशीधर बंछोर और कुनु बाघ शामिल है.

कानूनी कार्रवाई और जेल

सरायपाली थाना प्रभारी नितेश सिंह के मुताबिक पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है. सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 168/2026 के तहत नए कानून (BNS) की धारा 296, 351(2), 140(3) और 3(5) का मामला दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.