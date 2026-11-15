डीजे डांस प्रतियोगिता में खूनी संघर्ष, एक की मौत तीन घायल, महासमुंद पुलिस की जांच जारी
महासमुंद में डीजे डांस कॉम्पिटिशन के दौरान चाकूबाजी हुई है. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई. राहुल भोई की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 3:59 PM IST
महासमुंद: खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्दा में आयोजित डीजे डांस प्रतियोगिता खूनी संघर्ष में बदल गया. डीजे डांस प्रतियोगिता में चाकूबाजी से मातम है. चाकूबाजी की इस घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है.
डीजे डांस प्रतियोगिता में चाकूबाजी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोल्दा में बीती रात डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इस दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और चाकूबाजी शुरू हो गई.
डीजे डांस प्रतियोगिता में मौत
डीजे डांस प्रतियोगिता में चाकूबाजी की घटना से खून खराबा हो गया. चाकूबाजी की वजह से कोमा गांव के डेनील दीवान की मौत हो गई. वह 22 साल का था. जबकि इस घटना में मनिष, मयु और सोमनाथ दीवान घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए महासमुंद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां इन लोगों का इलाज चल रहा है.
ग्राम कोल्दा में डीजे डांस प्रतियोगिता के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद और चाकूबाजी की घटना हुई है. घटना में एक युवक की मौत हुई है, जबकि तीन अन्य घायल हुए हैं. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है- सुशील कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद
महासमुंद पुलिस का एक्शन
घटना की सूचना मिलते ही खल्लारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद चाकूबाजी होने की बात सामने आई है. पुलिस घटना के वास्तविक कारणों और वारदात में शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. महासमुंद पुलिस ने बताया कि घटना के कारणों और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.