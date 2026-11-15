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डीजे डांस प्रतियोगिता में खूनी संघर्ष, एक की मौत तीन घायल, महासमुंद पुलिस की जांच जारी

महासमुंद खल्लारी थाना क्षेत्र ( ETV BHARAT )

महासमुंद: खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्दा में आयोजित डीजे डांस प्रतियोगिता खूनी संघर्ष में बदल गया. डीजे डांस प्रतियोगिता में चाकूबाजी से मातम है. चाकूबाजी की इस घटना में एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है.

डीजे डांस प्रतियोगिता में चाकूबाजी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कोल्दा में बीती रात डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. इस दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और चाकूबाजी शुरू हो गई.