महासमुंद पुलिस ने नष्ट किया 20 क्विंटल गांजा, कीमत 10.35 करोड़ रुपये से ज्यादा
महासमुंद के 6 थानों में दर्ज 57 NDPS मामलों में जब्त मादक पदार्थ का नष्टीकरण बेलसोंडा स्थित प्लांट में किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 7:45 AM IST
महासमुंद: जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही महासमुंद पुलिस ने जब्त गांजे के नष्टीकरण की बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज 57 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त कुल 19 क्विंटल 98 किलो 543 ग्राम गांजे को निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप नष्ट कर दिया. नष्ट किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 10 करोड़ 35 लाख 13 हजार 500 रुपये बताई गई है.
ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में नष्टीकरण की कार्रवाई
यह कार्रवाई बुधवार 25 नवंबर 2026 को महासमुंद के बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में की गई. जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के समक्ष गांजे का भौतिक सत्यापन करने के बाद नियमानुसार नष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई. इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक महासमुंद सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी मौजूद रहे.
छह थानों के 57 मामलों में जब्त था गांजा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नष्टीकरण की कार्रवाई में जिले के छह थानों में दर्ज कुल 57 प्रकरणों में जब्त गांजा शामिल था. इनमें सबसे अधिक 21 प्रकरण कोमाखान थाना क्षेत्र के हैं. वहीं बसना थाना के 14, सिंघोड़ा थाना के 18, महासमुंद थाना का 1, सरायपाली थाना के 2 और बागबाहरा थाना का 1 प्रकरण शामिल है. इन सभी मामलों में वर्ष 2026 के दौरान जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ गांजे को नियमानुसार नष्ट किया गया है.
10 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ का नष्टीकरण
महासमुंद पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. जिले में लगातार गांजा तस्करी के मामलों पर कार्रवाई के साथ जब्त मादक पदार्थों का नियमानुसार नष्टीकरण भी किया जा रहा है. इससे जब्त नशीले पदार्थों के सुरक्षित निपटान की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है.