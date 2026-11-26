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महासमुंद पुलिस ने नष्ट किया 20 क्विंटल गांजा, कीमत 10.35 करोड़ रुपये से ज्यादा

महासमुंद गांजा नष्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

महासमुंद: जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही महासमुंद पुलिस ने जब्त गांजे के नष्टीकरण की बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज 57 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त कुल 19 क्विंटल 98 किलो 543 ग्राम गांजे को निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप नष्ट कर दिया. नष्ट किए गए गांजे की अनुमानित कीमत 10 करोड़ 35 लाख 13 हजार 500 रुपये बताई गई है.

ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में नष्टीकरण की कार्रवाई यह कार्रवाई बुधवार 25 नवंबर 2026 को महासमुंद के बेलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में की गई. जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के समक्ष गांजे का भौतिक सत्यापन करने के बाद नियमानुसार नष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई. इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक महासमुंद सहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी मौजूद रहे.