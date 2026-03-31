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ऑपरेशन निश्चय: नशे पर महासमुंद पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, 13 तस्कर गिरफ्तार

6 क्विंटल 86 किलो गांजा के साथ 13 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं. यह कार्रवाई महासमुंद पुलिस ने की है.

Mahasamund Police Action
महासमुंद पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 9:23 PM IST

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महासमुंद: चार थाना क्षेत्र में दस घंटे के अंदर, पांच प्रकरण में चार अलग अलग राज्यों के लिए परिवहन हो रहे 6 क्विंटल 86 किलो गांजा और 700 नशीली टैबलेट जब्त की गई है. पांच प्रकरण में कुल 13 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. 6 आरोपी छत्तीसगढ़ और सात अन्य राज्यों के हैं.

685 किलो गांजा जब्त

जब्त 685.890 किलो (06 क्विटल 86 किलो) गांजा की कुल कीमत 03 करोड़, 42 लाख 50 हजार रुपए हैं. एक पिकअप, एक बाइक, एक ट्रक और 2 कार की कीमत 41 लाख 40 हजार और अन्य सामान सहित कुल 4 करोड़ 61 लाख 67 हजार 506 रुपये की सम्पत्ति जप्त की गई.

ऑपरेशन निश्चय में सफलता (ETV BHARAT)

⦁ बसना थाना प्रकरण में पिकअप से 454 किलो (04 क्विटल 54 किलो) गांजा जब्त

⦁ कोमाखान में एक कार में 02 क्विंटल और एक ट्रक में 25 किलो गांजा जब्त

⦁ सिंघोड़ा में बाइक में 7 किलो और महासमुंद में आरपीएफ की मदद से 700 नग टैबलेट जब्त

Action Taken Against Drug Traffickers in Mahasamund
महासमुंद में नशे के सौदागरों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

ऑपरेशन निश्चय के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण कार्रवाई कर अंतर्राज्यीय तस्कर को पकड़ा गया है. पांच गाड़ियां जप्त की गई है. कुल 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. 6 आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं, 7 अन्य आरोपी दूसरे राज्यों के हैं. गांजा उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान के लिए जा रहा था. नशीली टेबलेट और गांजा ओडिशा से आ रहा था. खास बात यह है कि एक ही दिन के अंदर ये सभी कार्रवाई हुई है- प्रभात कुमार, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि सिंघोड़ा थाना प्रकरण में थोक विक्रेता और खरीददार पुलिस की गिरफ्त में आए हैं. कुछ घंटों में ही एंड टू एंड कार्रवाई पूरी कर कोमाखान के दो प्रकरण में लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार किया गया है. सामान्य कार, पैकर्स एंड मूवर्स के आड़ में पिकअप, ड्रायफ्रूट से भरा ट्रक, सामान्य बाइक या फिर ट्रेन तस्करी के सभी तरीके फेल हुए हैं. नेटवर्क के आरोपियों की धर पकड़ में बिलासपुर पुलिस और रायपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच से भी सहयोग मिला.

Mahasamund Police Operation Nishchay
महासमुंद पुलिस का ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT)

पुलिस ने बताया कि पिछले तीन महीने में 63 प्रकरण में कुल 4054.350 किलो (40 क्विटल 54 किलो) गांजा जब्त किया गया है. 165 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 48 व 117 अन्य राज्यों के आरोपी हैं. ANTF के साथ बसना, कोमाखान, महासमुंद और सिंघोरा पुलिस ने कार्रवाई की है.

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महासमुंद में गांजा तस्कर
महासमुंद एसपी प्रभात कुमार
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