नशे में आरक्षक का वीडियो वायरल, हरकत में आई महासमुंद पुलिस, जांच जारी
महासमुंद में एक आरक्षक का नशे में वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस विभाग पर सवाल उठने लगे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 10, 2026 at 9:15 PM IST
महासमुंद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले महासमुंद में जिला हॉस्पिटल के पास एक आरक्षक का नशे में वीडियो वायरल हुआ है. आरक्षक नशे में जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है. पूरी घटना 9 फरवरी की है. आरक्षक लाल सिंह बाकरे 9 फरवरी को सुबह 11:00 बजे नशे की हालत में महासमुंद से मेडिकल कॉलेज मोड में आया और लड़खड़ाते हुए एक ठेला के बगल में सड़क पर बैठ गया.कुछ देर बैठे रहने के साथ धीरे-धीरे वहीं सड़क पर वह गिर गया औऱ सो गया.
महासमुंद पुलिस की टीम आरक्षक को ले गई
आने जाने वाले लोग वहां से आना-जाना कर रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस आरक्षक को वहां से हटाए.लगभग आधा घंटे तक आरक्षक वहां लेटा रहा उसके बाद एक व्यक्ति आया और उस आरक्षक को वहां से उठाया.उठते समय भी आरक्षक इधर-उधर लड़खड़ाता रहा.यहां तक आरक्षक के पैर से उसका जूता भी बाहर निकल गया.बाद में पुलिसकर्मी उस आरक्षक को लेकर मेडिकल कॉलेज ले गए और उसकी चिकित्सा परीक्षण कराया.
महासमुंद की एएसपी ने कार्रवाई की बात कही
इस पूरे मामले में मीडिया ने जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि यह घटना मेरे संज्ञान में आई है. एक आरक्षक नशे की हालत में अस्पताल के मोड पर लेटा हुआ है. वह खल्लारी थाना में तैनात है जिसका मुलाइजा कराया गया है. जिसमें शराब सेवन के पुष्टि भी पाई गई है.जिस पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है.
हमारे संज्ञान में यह बात आई है. हम इसकी जांच करा रहे हैं. जांच के बाद आरक्षक पर कार्रवाई की जाएगी- प्रतिभा पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद
पुलिस की गरिमा को किया तार तार
पुलिस जहां नशे के कारोबार को बंद करने के लिए एक तरफ अभियान चला रहा है. वहीं पुलिस आरक्षक ऐसे नशे में झूमे तो पुलिस के कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है.बहरहाल देखना होगा कि अनुशासन के लिए जानी जाने वाली पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है.