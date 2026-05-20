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महासमुंद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शातिर चोर को पकड़ा

महासमुंद: सांकरा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद महज 48 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की रकम जो 2 लाख 30 हजार है, बरामद की है. गौरतलब है की जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर चोरी की घटना पर चोर को तो तत्काल पकड़ लिया जाता है, लेकिन 2 दिन पूर्व SP और कलेक्टर बंगले के पीछे की कॉलोनी में हुए चोरी की वारदात का अबतक खुलासा नहीं हुआ है.

48 घंटे के भीतर पकड़ा गया चोर

सांकरा थाना पुलिस के मुताबिक 18 मई 2026 को प्रार्थी देवेंद्र जोशी ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि 16 मई की रात अज्ञात चोर उसके घर की पेटी में रखे 2 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गया. यह रकम अटल आवास, केसीसी लोन एवं धान बिक्री से प्राप्त हुई थी, जिसे घर निर्माण के लिए रखा गया था.

मुखबिर और साइबर सेल की मदद से पकड़ गया