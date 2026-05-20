महासमुंद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शातिर चोर को पकड़ा
पकड़े गए आरोपी चोर के पास से पुलिस ने चोरी की रकम 2 लाख 30 हजार बरामद की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 2:50 PM IST
महासमुंद: सांकरा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद महज 48 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की रकम जो 2 लाख 30 हजार है, बरामद की है. गौरतलब है की जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर चोरी की घटना पर चोर को तो तत्काल पकड़ लिया जाता है, लेकिन 2 दिन पूर्व SP और कलेक्टर बंगले के पीछे की कॉलोनी में हुए चोरी की वारदात का अबतक खुलासा नहीं हुआ है.
48 घंटे के भीतर पकड़ा गया चोर
सांकरा थाना पुलिस के मुताबिक 18 मई 2026 को प्रार्थी देवेंद्र जोशी ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित ने बताया कि 16 मई की रात अज्ञात चोर उसके घर की पेटी में रखे 2 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गया. यह रकम अटल आवास, केसीसी लोन एवं धान बिक्री से प्राप्त हुई थी, जिसे घर निर्माण के लिए रखा गया था.
मुखबिर और साइबर सेल की मदद से पकड़ गया
शिकायत मिलने के बाद थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 99/26 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने तत्काल मुखबिर एवं साइबर तंत्र को सक्रिय किया. जांच के दौरान आरोपी संदेही शिशुपाल धुवल, पिता महावीर धुवल, उम्र 42 वर्ष, निवासी सावित्रीपुर को पकड़ा और उससे पूछताछ की.
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
पुलिस की शुरूआती पूछताछ में आरोपी पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने 16 मई की रात हुई चोरी की वारदात में अपना हाथ होना स्वीकार कर लिया. आरोपी द्वारा छुपाकर रखी गई चोरी की पूरी रकम 2 लाख 30 हजार बरामद कर ली गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
महासमुंद के सरायपाली में बेटे ने ली पिता की जान
महासुमंद में चोरों का आतंक, कलेक्टर और एसपी बंगले के पास वारदात, प्रशासन को दिखाया ठेंगा
महासमुंद में चेकिंग के दौरान 7 किलो से ज्यादा का सोना मिला, वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर गुजरात के 3 लोग गिरफ्तार