महासमुंद में विवाद के बाद दो भाइयों ने की युवक की हत्या

आरोपी नकुल साहू उम्र 33 वर्ष काम के सिलसिले में रायपुर गया हुआ था. बीती रात जब वह लौटा तो वाकेश साहू उसके घर पर मौजूद था. जिसे देखकर नकुल साहू ने रात में घर आने का कारण पूछा. इस पर सही जवाब नहीं मिलने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इस विवाद में नकुल साहू का छोटा भाई निर्मल साहू भी शामिल हो गया. देखते ही देखते उनका झगड़ा बढ़ गया और हिंसक झगड़े में बदल गया.

महासमुंद: जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कोसरंगी गांव में सोमवार रात लगभग 11.30 बजे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया. मृतक की पहचान कोसरंगी निवासी वाकेश साहू उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई. घटना का अहम पहलू ये रहा कि हत्यारा खुद ही पुलिस के पास पहुंचा और अपना अपराध स्वीकार किया.

महासमुंद में हत्या के दो आरोपी भाई गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपी ने किया सरेंडर

झगड़े के दौरान दोनों भाइयो ने वाकेश पर डंडे से हमला कर दिया ईंट से उसके सिर पर वार करते रहे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी उसके शव को घसीटते हुए अपनी बाड़ी के पास ले गए और वहां छोड़ दिया. घटना के बाद नकुल साहू महासमुंद सिटी कोतवाली पहुंचा और हत्या की बात स्वीकारते हुए आत्मसमर्पण कर दिया.

मृतक के घरवाले का रो रोकर बुरा हाल

आरोपी और उसका भाई गिरफ्तार

महासमुंद की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने बताया कोरसंगी निवासी किशनलाल साहू ने शिकायत दर्ज कराया कि उनका भतीजा 27 साल के वाकेश साहू की ईंट, डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दी गई. उन्होंने नकुल साहू पर हत्या का आरोप लगाया. प्रार्थी की सूचना पर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहां कई साक्ष्य मिले.

25 साल के युवक की हत्या

प्रार्थी की रिपोर्ट पर हत्या की धारा दर्जकर नकुल साहू को गिरफ्तार किया गया. आपसी रंजिश का मामला सामने आया है. आरोपी नकुल साहू हत्या के बाद खुद ही सिटी कोतवाली पहुंचा और हत्या की बात कबूली. मामले में अपराध क्रमांक 47/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.