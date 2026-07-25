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महिला समेत 3 इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरफ्तार, 50 किलो गांजा और 32 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत महासमुंद पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली

MAHASAMUND GANJA SMUGGLERS
महासमुंद गांजा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 9:27 AM IST

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महासमुंद: सिंघोड़ा और कोमाखान थाना पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में कुल 50.690 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25.34 लाख रुपये है. वहीं तस्करी में प्रयुक्त एक 6 लाख कीमत की कार, 50 हजार कीमत की बाइक और 5- 5- हजार के 3 मोबाइल फोन सहित कुल 32 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है.

गांजा ओडिशा से रायपुर ले जा रहा था आरोपी

पहली कार्रवाई सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सुचना पर एनएच-53 स्थित रेहटीखोल में नाकेबंदी के दौरान एक कार को रोका. तलाशी लेने पर कार की डिक्की में बनाए गए सीक्रेट चेंबर से 37.940 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने बिहार के कैमूर निवासी आरोपी श्रवण यादव को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने बताया कि वह गांजा ओडिशा के मदन रामपुर से रायपुर लेकर जा रहा था.

MAHASAMUND GANJA
बाइक में गांजा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पर्स में गांजा की तस्करी

दूसरी कार्रवाई कोमाखान थाना पुलिस ने ग्राम टेमरी जांच नाका पर की. यहां एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष और एक महिला को रोककर तलाशी ली गई. बाइक की सीट, डिक्की और महिला के लेडीज पर्स में छिपाकर रखे गए 12.750 किलो गांजा को जब्त किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मदन तांडी (जिला कालाहांडी, ओडिशा) और शांति तांडी (जिला नुआपाड़ा, ओडिशा) के रूप में हुई. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गांजा बागबाहरा क्षेत्र के एक पैडलर तक पहुंचाने जा रहे थे.

एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई

महासमुंद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने फोन पर बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और तस्करों के पूरे नेटवर्क की एंड-टू-एंड और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी.

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