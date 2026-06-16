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नाकेबंदी में पकड़े गए 3 तस्कर, ओडिशा से रायपुर लाई जा रही थी नशीली दवाएं

महासमुंद: नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज कोमाखान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने ओडिशा के केसिंगा से रायपुर लाए जा रहे नशीली दवाओं की बड़ी खेप को पकड़ा. पकड़ी गई नशीली दवाएं ऐसी हैं जिनको बिना डॉक्टरी पर्ची के बेचना कानून जुर्म है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर तस्करों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी लगाई थी. आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं और तस्करी के काम में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया है.

कोमाखान पुलिस ने तस्करों को पकड़ा

कोमाखान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा नशीली दवाओं की अवैध तस्करी पर नियंत्रण एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इसी क्रम में जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर CG 04 NW 3525 है, उसमें तीन व्यक्ति नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे हैं.