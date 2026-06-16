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नाकेबंदी में पकड़े गए 3 तस्कर, ओडिशा से रायपुर लाई जा रही थी नशीली दवाएं

महासमुंद पुलिस ने नशीली दवाओं की खेप के साथ कुल तीन तस्करों को गिरफ्तार किया.

SMUGGLERS CAUGHT IN MAHASAMUND
नाकेबंदी में पकड़े गए 3 तस्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 4:46 PM IST

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महासमुंद: नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज कोमाखान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने ओडिशा के केसिंगा से रायपुर लाए जा रहे नशीली दवाओं की बड़ी खेप को पकड़ा. पकड़ी गई नशीली दवाएं ऐसी हैं जिनको बिना डॉक्टरी पर्ची के बेचना कानून जुर्म है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर तस्करों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी लगाई थी. आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं और तस्करी के काम में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया है.

कोमाखान पुलिस ने तस्करों को पकड़ा

कोमाखान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा नशीली दवाओं की अवैध तस्करी पर नियंत्रण एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. इसी क्रम में जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर CG 04 NW 3525 है, उसमें तीन व्यक्ति नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे हैं.

नशीली दवाएं (ETV Bharat)

नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन को पकड़ा

कोमाखान पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नाकेबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की. पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान गोविन्द शर्मा (37 वर्ष), निवासी श्रीनगर खमतराई रायपुर, राकेश जंघेल (31 वर्ष), निवासी श्रीनगर खमतराई रायपुर तथा कमलेश कुमार (37 वर्ष), निवासी डब्ल्यूआरएस कॉलोनी खमतराई रायपुर के रूप में बताई. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से नशीली दवाएं बरामद की. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे उक्त नशीली दवाओं को ओडिशा के केसिंगा से खरीदकर रायपुर ले जा रहे थे.

जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी. ANTF और थाना कोमाखान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से एक बार फिर नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने में सफलता मिली है: प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई

थाना कोमाखान में अपराध दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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