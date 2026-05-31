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महासमुंद पुलिस का ऑनलाइन सट्टा पर एक्शन, 2 स्थानीय आरोपियों के साथ नागपुर का संचालक भी गिरफ्तार

आरोपियों के मोबाइल में चैट, ट्रांजेक्शन जैसे कई सबूत मिले, ऑनलाइन सट्टा रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है.

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महासमुंद पुलिस का ऑनलाइन सट्टा पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
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महासमुंद: जिला पुलिस अवैध गतिविधियों पर सख्त एक्शन ले रही है. सांकरा थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार IPL क्रिकेट मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था, जिसका मुख्य संचालन महाराष्ट्र के नागपुर से किया जा रहा था.

पुलिस ने एक दुकान में दी दबिश

दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भगतदेवरी में नरेश निषाद की दुकान में नरेश निषाद और मनोहर मांझी दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खेल और खिला रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों के मोबाइल फोन की जांच की. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नागपुर निवासी मधुसूदन ठाकरे के संपर्क में रहकर मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते थे.

मोबाइल से चैट, ट्रांजेक्शन समेत कई सबूत मिले

हार-जीत की रकम स्थानीय माध्यमों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए लेन-देन की जाती थी. जांच के दौरान मोबाइल फोन से सट्टे से संबंधित चैट, ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट और UPI के माध्यम से हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के संदिग्ध लेन-देन के प्रमाण मिले हैं. इसके बाद पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर नागपुर निवासी मुख्य संचालक मधुसूदन ठाकरे को भी गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और वित्तीय लेन-देन की जांच में कई संदिग्ध नंबर और स्थानीय एजेंटों के सुराग मिले हैं. इससे आगे और गिरफ्तारी हो सकती है- प्रतिभा पांडे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

लैपटॉप मोबाइल जब्त

इस नेटवर्क से कई अन्य खाईवाल और सट्टा संचालक भी जुड़े हुए हैं. पुलिस अब मोबाइल लोकेशन और वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर नेटवर्क की अन्य कड़ियों को खंगाल रही है. आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और 1,500 रुपये नकद जब्त किए गए हैं. तीनों आरोपियों पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7(1) के तहत कार्रवाई की गई है.

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