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छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों की बड़ी प्लानिंग फेल, 3 गिरफ्तार

महासमुंद जिले भर के सभी थानों को अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी और इंड टू इंड एवं फाइनेशियल इनवेस्टिगेशन, सोर्स प्वाइंट, डेस्टिनेशन प्वाइंट पर कार्यवाही के लिए निर्देश दिया गया है. यही वजह है कि पुलिस लगातार चेंकिंग कर रही है. इसी दरमियान पुलिस को सूचना मिली कि एक कत्था रंग की ASHOK LEYLAND आईचर ट्रक क्रमांक CG 04 NR 6568 में भारी मात्रा पर गांजा परिवहन किया जा रहा है.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस गांजा तस्करी पर लगातार कार्यवाही कर रही हैच. कोमाखान में 21 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया है. इसकी कीमत 10 लाख, 60 हजार रुपये आंकी गई है. ओडीसा राज्य के निवासी 03 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं.

सूचना पर तत्काल कोमखान पुलिस ने टेमरी नाका के पास नाकाबंदी किया. कुछ समय बाद आयशर ट्रक सामने से आते नजर आया. पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ शुरू की. वाहन में बैठे हुए 3 लोगों ने अपना नाम सुमन्त कुमार दुरिया, लिंगराज दास, रमेश बाग बताया. तीनों नुबापाड़ा, ओडिसा के निवासी हैं.

पुलिस ने जब ट्रक में लोड सामान के बारे में इनसे पुछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए गांजा तस्करी की बात कबूल की. उन्होंने बताया की गांजा को ओडिशा से लेकर रायपुर के रास्ते अन्य राज्यों में खपाने के लिए लेकर जाया जा रहा था.

ट्रक के हेल्पर की सीट के पीछे 1 प्लास्टिक बोरी में 21.200 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला. जिसकी कीमत 10 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है. दोनों तस्करों के पास से 20 हजार कीमती 2 नग मोबाइल और 1000 रुपये नगद बरामद हुए. आरोपियों के कब्जे से 15 लाख कीमत आईचर ट्रक को भी जब्त किया गया है.

आरोपियों से कुल 25,81,000 रुपये की संपत्ति जप्त किया गया है. वहीं अब अपराध क्रमांक 50/2026 धारा 20(B)(1)(C) एनडीपीएस एक्ट के तहत तस्करों को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है.

पिछले तीन महीने में 70 प्रकरण में कुल 4706.742 किलो (47 क्विटल 06 किलो) गांजा जब्त किया गया है और 184 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 50 तस्कर और 134 अन्य राज्यों के तस्कर शामिल है.