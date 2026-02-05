ETV Bharat / state

गांजा तस्करी और पुलिस स्टाफ की हत्या की कोशिश मामले में गिरफ्तारी, महासमुंद पुलिस ने MP से 2 आरोपियों को पकड़ा

महासमुंद मे गांजा तस्करों ने पुलिस स्टाफ की हत्या का प्रयास किया था. पकड़ने के दौरान पुलिस स्टाफ के वाहन को टक्कर मारी थी.

Action On Ganja smuggling
तस्करी और पुलिस स्टाफ की हत्या की कोशिश मामले में गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
महासमुंद: जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी और पुलिस जवानों की हत्या की कोशिश के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, 23 जनवरी 2026 को थाना सांकरा पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि ईको कार (क्रमांक MP05 ZE 8685) में गांजा की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सतर्कता बढ़ाते हुए स्टाफ तैनात कर दिया.

पुलिस ने गांजा तस्करी और पुलिस जवानों की हत्या की कोशिश के मामले में बड़ी सफलता हासिल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस को कुचलने की कोशिश

कुछ देर बाद बताई गई ईको कार हाईवे पर आती दिखाई दी. पुलिस टीम ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार में पुलिस स्टाफ को कुचलने की कोशिश की. 2-3 बार रिवर्स कर फिर टक्कर मारने की कोशिश भी गई. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी सतर्कता से बच गए.

Action On Ganja smuggling
कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार में पुलिस के वाहन को टक्कर मारी थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस वाहन में लगी थी आग

तेज रफ्तार के कारण ईको कार अनियंत्रित होकर पुलिस की गाड़ी से टकरा गई. टक्कर के बाद पुलिस वाहन में तुरंत आग लग गई और वह जलने लगी. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आरोपी अपनी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए.

Action On Ganja smuggling
टक्कर के बाद पुलिस वाहन में तुरंत आग लग गई थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

39 किलो से ज्यादा गांजा बरामद

पुलिस ने मौके पर छोड़ी गई ईको कार की तलाशी ली. वाहन से 39.680 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 19 लाख 84 हजार रुपये बताई गई है. गांजा परिवहन में इस्तेमाल की गई 8 लाख रुपये की ईको कार को भी जब्त किया गया.

फरार आरोपी मध्यप्रदेश से गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की और फरार आरोपियों को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया. उन्हें थाना सांकरा लाया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश चौकसे (32 वर्ष), निवासी पनागर, नरसिंहपुर के रूप में हुई है. राकेश ट्रक चालक है. वहीं दूसरे आरोपी की पहचान मोनू राय (34 वर्ष) निवासी पिपरिया, होशंगाबाद के रूप में हुई है. मोनू पहले चाउमिन ठेला चलाता था, पिछले डेढ़ साल से गांजा बेच रहा था.

Action On Ganja smuggling
महासमुंद मे गांजा तस्करों ने पुलिस स्टाफ की हत्या का प्रयास किया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्य गांजा सप्लायर भी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में मुख्य गांजा विक्रेता बालाकृष्ण को भी बलांगीर (ओडिशा) से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो आरोपियों पर बीएनएस की धारा 324(5), 132, 109 एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

