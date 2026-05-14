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घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, चंद घंटे में आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद पुलिस ने महिला से दुष्कर्म की कोशिश में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Mahasamund Police Action
महासमुंद पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 8:16 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले महासमुंद में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुआ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी घटना पटेवा थाना क्षेत्र की है. यहां 13 मई को एक युवक ने महिला को अकेली पाकर उसके घर में घुसने का प्रयास किया.

घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश

पीड़ित महिला अपने घर में रोजमर्रा का काम कर रही थी और पानी भरने में व्यस्त थी. तभी गांव का रहने वाला शख्स उसके घर में जबरन घुस गया. आरोपी ने महिला को गाली गलौज दी. उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगा. महिला के विरोध और चीख-पुकार करने पर आरोपी वहां से भाग निकला.

महासमुंद पुलिस का तुरंत एक्शन

बाद में पीड़िता ने तुरंत थाना पटेवा पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान मजबूत सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. महासमुंद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी की बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

महासमुंद पुलिस ने जिले में महिला संबंधी किसी भी प्रकार के अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है. आरोपी कोई भी हो, ऐसे जघन्य अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम महासमुंद पुलिस करेगी. अब महासमुंद पुलिस के इस एक्शन की हर ओर तारीफ हो रही है.

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