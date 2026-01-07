ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से ज्यादा की गांजा तस्करी, तीन तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से महाराष्ट्र पहुंचाई जा रही थी गांजे की खेप

छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई है. कुल 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है.

Ganja smuggler arrested in Mahasamund
महासमुंद में गांजा तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले महासमुंद में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन हुआ है. महासमुंद पुलिस ने 5 क्विंटल गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. ये तीनों तस्कर अंतर्राज्जीय गांजा तस्कर हैं. तीनों ओडिशा से गांजे की खेप महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे.

2 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा बरामद

महासमुंद पुलिस ने कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपये का गांजा बरामद किया है. महासमुंद के एसपी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी है. इस निर्देश पर महासमुंद पुलिस चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. इसी अभियान के तहत यह सफलता हासिल हुई है. कोमाखान थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई. जिसमें 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया और तीन आरोपी गिरफ्तार हुए.

महासमुंद पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

ओडिशा से हो रही थी गांजे की तस्करी

पुलिस को मुखबिर के जरिए इनपुट मिला कि एक ट्रैवल एंबुलेंस में गांजे की खेप ओडिशा के खरियार रोड से लाई जा रही है. इस सूचना पर महासमुंद पुलिस की टीम रेडी हुई. कोमाखान इलाके में वाहन को रोककर जांच की गई. जांच में पता चला कि 14 प्लास्टिक की पोरियों में कुल 5 क्विंटल 20 किलो गांजा रखा हुआ है. पुलिस ने तस्करों से पूछताछ की तो वो गोलमोल जवाब देने लगे. जिसके बाद पुलिस ने तीनों तस्करों को अरेस्ट कर लिया.

यह कार्रवाई थाना कोमाखान पुलिस एवं एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सतर्कता से पूरी की गई है. अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में महासमुंद पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है. सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है- प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वह ओडिशा के भवानीपटना से गांजे की खेप महाराष्ट्र के नागपुर लेकर जा रहे थे. पुलिस अब पता लगा रही है कि इस गांजे की तस्करी में और कौन कौन लोग शामिल हैं.

निर्यात टैक्स वसूली को लेकर भिलाई में बवाल, उद्योगपतियों ने बताया नियम विरुद्ध , निगम बोला आपत्ति है तो सरकार से पूछे

बस्तर में बढ़ रहा नशे का कारोबार, एक साल में 222 आरोपी गिरफ्तार

सिरकट्टी आश्रम में राम जानकी मंदिर, धर्मध्वजा स्थापना, सीएम विष्णु देव साय ने की पूजा अर्चना

TAGGED:

ACTION ON CANNABIS SMUGGLERS
CANNABIS SMUGGLERS OF ODISHA
महासमुंद पुलिस
MAHASAMUND POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.