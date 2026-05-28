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87 टन एलपीजी गैस की चोरी, मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार

इस केस के मुख्य आरोपी संतोष सिंह ठाकुर और उसके पुत्र सार्थक सिंह ठाकुर को पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया है.दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए होटल में छिपकर रह रहे थे. पुलिस ने केस में शामिल मुख्य आरोपी खाद्य अधिकरी अजय यादव, पंकज चंद्राकर, निखिल वैष्णव और मनीष चौधरी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.

महासमुंद : छत्तीसगढ़ में लाखों रुपये की गैस चोरी मामले में महासमुंद पुलिस को सफलता मिली है. गुरुवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों के गबन और कालाबाजारी में फरार चल रहे थे.

महासमुंद में एलपीजी गैस चोरी पर एक्शन (ETV BHARAT)

कोल्हापुर से दोनों आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद एसपी प्रभात कुमार ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर मीडिया को बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी संतोष ठाकुर और उसका पुत्र सार्थक घटना के बाद से फरार थे.उनकी तलाश में महासमुंद पुलिस ने रायपुर, कवर्धा, छुईखदान, कान्हा-किसली, कोलकाता, पुणे, मुंबई और कोल्हापुर तक अलग-अलग टीमें रवाना की थी.सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा डेटा और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित न्यू चालुक्य होटल में छिपे हुए हैं. इसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने संतोष ठाकुर के पास से 20 हजार रुपये नगद भी जब्त किए हैं. इस तरह अपराध क्रमांक 96/25 में सफलता मिली है.

एसपी संतोष सिंह ने आगे बताया कि 24 दिसंबर 2025 को 6 एलपीजी गैस से भरे कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया गया था.भीषण गर्मी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए इन वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया. उसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की मौजूदगी में इसे 30 मार्च 2026 को ठाकुर पेट्रो कैमिकल्स, उरला रायपुर के संचालक संतोष सिंह ठाकुर के सुपुर्द किया गया.

जांच में खुलासा हुआ कि सुपुर्द किए गए ट्रकों में से 5 कैप्सूल ट्रकों में भरी करीब 87 टन एलपीजी गैस का गबन कर लिया गया. इसकी कीमतें कुल 77 लाख रुपये थी. इसके बाद पुलिस ने संतोष सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया. इस केस में चार आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी. अब मुख्य आरोपी संतोष सिंह ठाकुर और सार्थक सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है- प्रभात कुमार, एसपी, महासमुंद

इस केस में जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव, पंकज चंद्राकर, मनीष चौधरी और निखिल वैष्णव के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा है. एलपीजी गैस की हेराफेरी केस में अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.