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1700 किलोमीटर दूर तमिलनाडु से गांजा सप्लायर गिरफ्तार, महासमुंद पुलिस की एंड-टू-एंड कार्रवाई

यह कार्रवाई थाना खल्लारी के अपराध क्रमांक 19/2026, धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में की गई है. इस मामले में पहले ही दो गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया जा चुका था, उनके कब्जे से 23.790 किलोग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन समेत कुल 12.60 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई थी.

महासमुंद: पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में एंड-टू-एंड बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है. मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब चार माह से फरार ओडिशा का गांजा सप्लायर पकड़ा गया. आरोपी घटना के बाद ओडिशा छोड़कर तमिलनाडु समेत अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने बदलकर छिपा हुआ था. थाना खल्लारी पुलिस और साइबर टीम की तकनीकी जांच एवं लगातार निगरानी के बाद उसके ठिकाने का पता लगाया गया और लगभग 1700 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के तिरुपुर सिटी से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर महासमुंद लाया गया.

17 फरवरी को हुई थी पहली गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर एनएच-353 स्थित जोरातराई मोड़ पर नाकेबंदी की गई. इस दौरान ओडिशा से खल्लारी की ओर आ रही मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई. वाहन पर सवार अभिषेक यादव (22 साल) निवासी अंजोरा, जिला दुर्ग और दीपक चंदन (22 साल) निवासी कोहका, जिला दुर्ग के कब्जे से 9 पैकेट में 23 किलो 790 ग्राम गांजा बरामद किया गया था.

पूछताछ में किया बड़ा खुलासा

पूछताछ, मेमोरेंडम, तकनीकी साक्ष्यों और एंड-टू-एंड जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि गांजा उपलब्ध कराने वाला मुख्य आरोपी बसंता सुना, निवासी भरूवामुंडा, जिला बलांगीर (ओडिशा) का रहने वाला है जो घटना के बाद से फरार है. पुलिस ने पहले उसके ओडिशा स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला. इसके बाद साइबर टीम ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उसकी लोकेशन तमिलनाडु के तिरुपुर सिटी स्थित वीरापंडी क्षेत्र में ट्रेस की.

गिरफ्तार कर महासमुंद लाया गया

महासमुंद से रवाना हुई पुलिस टीम ने तमिलनाडु पहुंचकर वीरापंडी क्षेत्र में दबिश दी और मुख्य आरोपी बसंता सुना (30 साल) को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. पुलिस ने उसे 7 जुलाई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड ली और 9 जुलाई को महासमुंद लाकर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय में पेश किया.

मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने जानकारी दी की यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एंड-टू-एंड जांच का परिणाम है. मामले में पुलिस की तकनीकी जांच, साइबर विश्लेषण और लगातार की गई कार्रवाई से मुख्य सप्लायर तक पहुंचने में सफलता मिली है. आगे भी ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी.