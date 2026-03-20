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महासमुंद में कार से लाखों का कैश बरामद, बसना और बलौदा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

पदमपुर (ओडिशा) से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही एक संदिग्ध सफेद रंग की टोयोटा हाईराईडर कार (CG 04 QU 6591) को पलसापाली नाका पर घेराबंदी कर रोका गया. वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान आशु बंसल(निवासी मुरैना) और चालक महेंद्र चौहान (निवासी मलाजखंड) के रूप में दी.

महासमुंद : अवैध गतिविधियों और अंतरराज्यीय सीमा पर संदिग्ध परिवहन की रोकथाम के लिए महासमुंद में अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना बसना और थाना बलौदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली.पदमपुर में 32 लाख 50 हजार, वहीं सिरपुर में 15 लाख नगदी परिवहन करते 4 लोगों को पकड़ा गया है.

पुलिस ने वाहन की सघन तलाशी ली तो कार की पिछली सीट के ऊपर रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए. जिसके बाद गवाहों की उपस्थिति में नोटों को गिनती शुरू हुई. 500, 200, 100 और 50 रुपये के कुल 32,50,000/- (बत्तीस लाख पचास हजार रुपये) मिले.

दूसरा मामला, 15 लाख कैश मिले

थाना बलौदा के सिरपुर नाका में चेकिंग के दौरान XUV से 500 रुपये के 25 बंडल नोट, 200 रुपये के 10 बंडल नोट, 100 रुपये के 5 बंडल नोट मिले. प्रत्येक बंडल में 100-100 नोट मिले यानी कुल 15 लाख रुपये थे. कार सवार केशव अग्रवाल और गोविन्द चंद मुंड ने बताया कि वह मंदर बगीचा, भवानी पटना (ओडिशा) निवासी हैं.

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में कार सवार वैध दस्तावेज नहीं दे सके. संतोषजनक जवाब नहीं देने और राशि के संदिग्ध होने के कारण थाना बसना और बलोदा पुलिस ने नकद राशि और दोनों कारों को धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विधिवत जप्त कर लिया है. इस मामले में कर संबंधी जांच के लिए आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है.