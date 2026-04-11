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महासमुंद पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5 करोड़ से ज्यादा का गांजा नष्ट

महासमुंद में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा नष्ट किया गया है.

Mahasamund Police Action
महासमुंद पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 6:50 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले महासमुंद में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. इस कड़ी में शनिवार को महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा नष्ट किया है. कुल 9 क्विंटल गांजे को जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में बेलसोंडा स्थित बालाजी पावर प्लांट में नष्ट किया गया. इस कार्रवाई में महासमुंद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही

गांजे के नष्टीकरण की कार्रवाई

यह मादक पदार्थ महासमुंद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जब्त किया गया. गांजे के नष्टीकरण से पहले सभी जब्त सामानों का भौतिक सत्यापन कराया गया. जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके. उसके बाद प्लांट के भट्टी में सभी मादक पदार्थ और गांजे को डालकर नष्ट किया गया. इस कार्रवाई के दौरान महासमुंद एसपी प्रभात कुमार, एएसपी प्रतिभा पांडेय और आबकारी अधिकारी सुनील सूर्यवंशी मौजूद रहे.

महासमुंद में गांजा नष्टीकरण की कार्रवाई (ETV BHARAT)
Action taken to destroy cannabis in Mahasamund
महासमुंद में गांजा नष्टीकरण की कार्रवाई (ETV BHARAT)

नशे के खिलाफ महासमुंद पुलिस का तगड़ा एक्शन

बता दे की की इस नष्टीकरण की कार्यवाही में महासमुंद जिले के थाना कोमाखान में वर्ष 2025 का एक व वर्ष 2026 के दो सहित कुल तीन एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण शामिल है. गौरतलब है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ महासमुंद पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है. महासमुंद पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप मच गया है. इसके अलावा इस एक्शन से नशे के अवैध कारोबार पर रोक लग सकेगा. इससे समाज में नशे के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा. लोग नशे के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में काम करेंगे.

Ganja seized under the NDPS Act
एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा जब्त (ETV BHARAT)

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महासमुंद एसपी प्रभात कुमार
महासमुंद में गांजा तस्करी
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