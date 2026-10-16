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नाबालिग को अश्लील-फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, महासमुंद पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा

नाबालिग को अश्लील-फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: जिले के बसना थाना क्षेत्र में पॉक्सो केस में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेलिंग करने और पैसे की मांगने का आरोप है. बताया जा रहा है कि यह सिलसिला करीब डेढ़ साल से चल रहा था. मामले में दुष्कर्म के आरोप भी शामिल हैं.

डेढ़ साल तक अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी कर रहे थे ब्लैकमेलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH) मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार पुलिस के अनुसार, प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों के साथ तीन अन्य सह-आरोपी शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट (POCSO) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.