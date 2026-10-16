नाबालिग को अश्लील-फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग, महासमुंद पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा
डेढ़ साल तक अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी कर रहे थे ब्लैकमेलिंग
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 8:15 PM IST
महासमुंद: जिले के बसना थाना क्षेत्र में पॉक्सो केस में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेलिंग करने और पैसे की मांगने का आरोप है. बताया जा रहा है कि यह सिलसिला करीब डेढ़ साल से चल रहा था. मामले में दुष्कर्म के आरोप भी शामिल हैं.
मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, प्रकरण में दो मुख्य आरोपियों के साथ तीन अन्य सह-आरोपी शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट (POCSO) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग करने का आरोप
जानकारी के मुताबिक, आरोपियों पर नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए उसे लगातार धमकाने का आरोप है. फोटो-वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर कथित तौर पर पैसों की मांग की जाती थी. करीब डेढ़ साल तक ब्लैकमेलिंग किए जाने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है.
13 अक्टूबर को थाने में हंगामा
बसना थाना क्षेत्र का यह मामला 13 अक्टूबर को थाने में हुए हंगामे के बाद चर्चा में आया था. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर लोगों की नजर बनी हुई थी. अब पांच आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है.
शिकायत के बाद पुलिस ने साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की. 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में दुष्कर्म, अश्लील सामग्री के जरिए धमकी और जबरन वसूली से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है. - प्रभात कुमार पुलिस अधीक्षक महासमुंद