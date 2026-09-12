ETV Bharat / state

महासमुंद में 48 घंटे में खुला हत्या का राज, पत्नी से छेड़छाड़ के विवाद में 2 युवकों ने किया मर्डर

महासमुंद में 48 घंटे में खुला हत्या का राज, पत्नी से छेड़छाड़ के विवाद में 2 युवकों ने किया मर्डर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद: जिले के बड़े साजापाली गांव में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर सुलझा लिया है. परदेशी यादव की मौत के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि शराब पीने के दौरान पत्नी से छेड़छाड़ के विवाद में दो युवकों ने मिलकर परदेशी की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई. मामला बसना थाना इलाके के भंवरपुर चौकी क्षेत्र है.

घटना की जानकारी पुलिस को अस्पताल से भेजे गए एक मेमो से लगी. खबर मिलते ही भंवरपुर पुलिस ने शव की जांच की, तो उस पर चोट के गहरे निशान मिले. वहीं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या है. इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से सबूत जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. घटना से पहले और बाद की स्थिति और पूछताछ में पता चला कि मौत से ठीक पहले परदेशी यादव, गांव के ही मनोहर कोसरिया और भानूप्रताप लहरे के साथ बैठकर शराब पी रहा था.

पत्नी से छेड़छाड़ के विवाद में बेरहमी से पीटा

पूछताछ में सामने आया कि शराब पीने के दौरान मनोहर की पत्नी से छेड़छाड़ की बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि मनोहर और भानूप्रताप ने परदेशी पर लात-घूंसों की बरसात कर दी. गंभीर चोट लगने से जब परदेशी बेदम होकर जमीन पर गिर गया, तब भी वे उसे पीटते रहे जिससे वह बेहोश हो गया. घबराए आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर लादकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. पुलिस ने जब दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए अपने खून से सने कपड़े भंवरपुर सरकारी अस्पताल के सामने एक गड्ढे में छिपा दिए थे.

पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कर फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए आरोपियों की निशानदेही पर खून लगे कपड़े और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है.- सुशील कुमार नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर भंवरपुर चौकी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

गिरफ्तार आरोपी