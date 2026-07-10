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महासमुंद में करोड़ों का धान घोटाला, अब तक सिर्फ 15 समितियों पर FIR दर्ज

महासमुंद में करोड़ों का धान घोटाला, अबतक सिर्फ 15 समितियों पर FIR दर्ज ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

महासमुंद जिले में करीब 17 करोड़ 93 लाख रुपये का धान घोटाला सामने आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद: धान घोटाले की जांच में पता चला है कि खरीदी केंद्रों के रिकॉर्ड में धान का स्टॉक दर्ज है, लेकिन कई केंद्रों पर भौतिक सत्यापन के दौरान एक दाना तक नहीं मिला. इसके बावजूद अब तक केवल 15 सहकारी समिति के प्रभारियों पर ही एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 39 अन्य संदिग्ध खरीदी केंद्रों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

54 केंद्रों में धान गायब मिला

महासमुंद जिले में साल 2025-26 में 182 खरीदी केंद्रों के जरिए 1,19, 5681.20 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई. मिलिंग के बाद केंद्रों में 57,860.47 क्विंटल धान का स्टॉक मौजूद होना चाहिए था, लेकिन भौतिक सत्यापन में 54 केंद्रों पर धान पूरी तरह गायब मिला. समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी कीमत 17 करोड़ 93 लाख 67 हजार 457 रुपये आंकी गई है.

धान खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र में नोडल और मॉनिटरिंग अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य होता है. इसके बावजूद करोड़ों रुपये का धान गायब हो गया.

54 केंद्रों में धान गायब मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या कहते हैं अधिकारी?

जिला विपणन अधिकारी आशुतोष कोसरिया ने करोड़ों रुपय के धान गायब होने के मामले में कहा कि अब तक 15 समितियों पर मामले दर्ज कराये जा चुके हैं और उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है.

महासमुंद जिले में 182 उपार्जन केंद्र हैं. जिनमें एक लाख 19 हजार मीट्रिक टन के आसपास खरीदी की गई है. हमने मिलान किया है. 5 हजार 786 मीट्रिक टन की समिति स्तर पर कमी पाई गई है. जिला प्रशासन के द्वारा एफआईआर कराई गई है. जिले में अबतक 15 समितियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है - आशुतोष कोसरिया, जिला विपणन अधिकारी

महासमुंद जिले में करीब 17 करोड़ 93 लाख रुपये का धान घोटाला सामने आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब तक सिर्फ 15 समितियों पर FIR दर्ज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन समितियों से धान गायब