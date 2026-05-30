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महासमुंद जिले में करोड़ों के धान घोटाले का मामला: नरसैयापल्लम उपार्जन केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप

किसानों के धान की राशि में कथित गड़बड़ी की शिकायत, समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का गबन

Mahasamund paddy scam
नरसैयापल्लम उपार्जन केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: जिले में करोड़ों रुपये के धान घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है. बसना थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की है. नरसैयापल्लम धान उपार्जन केंद्र में किसानों के धान की राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के आरोप में केंद्र प्रभारी महेन्द्र प्रधान को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी पर समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की राशि मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप है.

भौतिक सत्यापन में खुलासा

पुलिस के अनुसार, प्रशासनिक जांच दल ने 16 मई 2026 को नरसैयापल्लम धान उपार्जन केंद्र का भौतिक सत्यापन किया था. जांच के दौरान केंद्र में 3 हजार 642 क्विंटल धान, यानी 9107 कट्टे धान, रिकॉर्ड के मुकाबले कम पाए गए. जांच में सामने आया कि इस धान की कुल कीमत समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की राशि करीब एक करोड़ 13 लाख रुपए है.

बैंक शाखा प्रबंधन ने कराई शिकायत

मामले की शिकायत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पिरदा शाखा के प्रबंधक उसत कुमार प्रधान ने 29 मई को थाना बसना में दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 287/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की.

57 साल का केंद्र प्रभारी गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने धान उपार्जन केंद्र प्रभारी महेन्द्र प्रधान (57 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

इस घोटाले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देश पर आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्ति के गबन के मामलों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई को किसानों के हितों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम माना जा रहा है. जिले में करोड़ों रुपये के इस धान घोटाले के सामने आने से सहकारी समितियों और उपार्जन केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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