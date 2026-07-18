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महासमुंद धान खरीदी घोटाले में फरार समिति प्रभारी गिरफ्तार, 40.96 लाख रुपये की अनियमितता

धान खरीदी घोटाले का आरोपी ( ETV Bharat Chhattisgarh )