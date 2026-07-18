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महासमुंद धान खरीदी घोटाले में फरार समिति प्रभारी गिरफ्तार, 40.96 लाख रुपये की अनियमितता

शाखा के ब्रांच मैनेजर ने बाघामुड़ा उपार्जन केंद्र में धान की अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई.

PADDY PROCUREMENT SCAM MAHASAMUND
धान खरीदी घोटाले का आरोपी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
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महासमुंद: बाघामुड़ा धान उपार्जन केंद्र में 40.96 लाख रुपये के धान खरीदी घोटाले में फरार चल रहे समिति प्रभारी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लंबे समय से फरार आरोपी प्रेमसिंह ध्रुव (42 वर्ष) को तकनीकी विश्लेषण और लगातार ट्रैकिंग के बाद ग्राम मोखा से गिरफ्तार किया गया.

1321 क्विंटल धान गायब

24 जनवरी 2026 को मुनगासेर शाखा के ब्रांच मैनेजर सेवकराम चंद्राकर ने बाघामुड़ा उपार्जन केंद्र में धान की अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर रखे धान का भौतिक सत्यापन किया गया. जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड में केंद्र में 1,25,878 कट्टा धान उपलब्ध दर्शाया गया था, जबकि मौके पर केवल 1,22,574 कट्टा धान ही पाया गया. इस प्रकार 3,304 कट्टा (1321.6 क्विंटल) धान गायब मिला.

गायब धान की कीमत लगभग 40 लाख रुपये

समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गायब धान की कीमत 40,96,960 रुपये आंकी गई. जांच में धान की इस बड़ी अनियमितता के बाद समिति प्रभारी प्रेमसिंह ध्रुव के खिलाफ बागबाहरा थाना में अपराध क्रमांक 12/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) में मामला दर्ज किया गया.

महासमुंद पुलिस ने आरोपी को मोखा से किया गिरफ्तार

प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और लोकेशन का तकनीकी विश्लेषण किया. इसके आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम मोखा में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने बताया की गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई और उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. मामले की विवेचना अभी जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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