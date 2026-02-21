ETV Bharat / state

महासमुंद में म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई, ग्रामीण के नाम पर खुलवाया बैंक खाता, कुछ ही दिन में करोड़ों का लेन-देन

महासमुंद में म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धुमाभांठा निवासी सालिकराम यादव ने शिकायत दर्ज कराई कि गांव के ही नरेश राणा ने व्यापार के नाम पर उसे बहकाया. उसके नाम पर सिम कार्ड और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बसना शाखा में खाता खुलवाया गया. इसके बाद एटीएम कार्ड और पासबुक 8-10 दिनों के लिए लेने की बात कहकर आरोपी ले गए.

महासमुंद: जिले के थाना बसना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड का खुलासा किया है. आरोपियों ने एक ग्रामीण को झांसा देकर उसके नाम पर बैंक खाता खुलवाया और मोबाइल सिम लिया. उसी खाते के जरिए कुछ ही दिनों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का संदिग्ध लेन-देन कर डाला.

ग्रामीण के नाम पर खुलवाया बैंक खाता, कुछ ही दिन में करोड़ों का लेन-देन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाते से 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन

जांच में सामने आया कि यह खाता तिल्दा निवासी बिनोद रिजवानी को सौंप दिया गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में खाते से 1 करोड़ 2 लाख 55 हजार रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन पाया गया. इस खाते का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.

तीन आरोपी गिरफ्तार

थाना बसना पुलिस ने अपराध क्रमांक 72/26 दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 317(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस की अपील

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय ने आम जनता से अपील की है कि किसी को भी अपना बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड न दें. लालच में आकर किसी के नाम पर खाता न खुलवाएं. संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें.

पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है.