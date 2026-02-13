ETV Bharat / state

महासमुंद में 17 साल के लड़के की लाश मिली, गर्लफ्रेंड से मिलने गांव गया था, 12 दिन से था लापता

सरायपाली क्षेत्र में लापता लड़के की जंगल में सड़ी गली लाश मिली है. नाबालिग बलौदाबाजार जिले का रहने वाला बताया जा रहा है.

MISSING TEEN FOUND DEAD
महासमुंद में 17 साल के लड़के की लाश मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
महासमुंद: जिले के चौकी भंवरपुर, थाना बसना क्षेत्र में 29 जनवरी से लापता 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की लाश जमनीडीह के पास पहाड़ी जंगल में सड़ी-गली हालत में बरामद हुई है. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक जिला बलौदा बाजार के थाना कसडोल इलाके का रहने वाला था. मामला प्रेम-प्रसंग से भी जुड़ा बताया जा रहा है. लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था.

गर्लफ्रेंड से मिलने गांव गया था, मिली लाश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

29 जनवरी से था लापता

परिजनों के मुताबिक, राजा 29 जनवरी को घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने 31 जनवरी 2026 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी.

गर्लफ्रेंड से मिलने गांव गया था युवक

जांच में पता चला कि किशोर अपने दोस्तों के साथ अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव गया था. इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे. उस समय वह अपने दोस्तों से अलग था. बताया जा रहा है कि पीछा किए जाने पर उसने अपने साथियों को फोन कर वहां से भाग जाने को कहा और खुद पास के पहाड़ी जंगल की ओर भाग गया.

12 दिन बाद जंगल में मिला शव

घटना के करीब 12-13 दिन बाद उसी पहाड़ी जंगल क्षेत्र में उसका शव सड़ी-गली अवस्था में मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हर एंगल से जांच जारी

मामले में प्रतिभा पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद ने बताया कि पुलिस शुरुआत से ही युवक की तलाश में जुटी थी. शव मिलने के बाद अब हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मृतक की नाबालिग गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों से पूछताछ जारी है.

संपादक की पसंद

