महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 22.160 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, 12.26 लाख की संपत्ति जब्त
पुलिस ने कहा है कि महासमुंद जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 4:47 PM IST
महासमुंद: थाना कोमाखान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 22.160 किलो अवैध गांजा के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा, स्कूटी और दो मोबाइल सहित कुल 12 लाख 26 हजार 500 रुपये की संपत्ति जब्त की है.
गांजा तस्कर गिरफ्तार
थाना कोमाखान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से बिना नंबर की जुपिटर स्कूटी में सवार दो युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्यप्रदेश की ओर जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने टेमरी गांव के जांच नाका पर घेराबंदी कर वाहन जांच शुरू की. कुछ देर बाद संदिग्ध स्कूटी को रोककर दोनों युवकों से पूछताछ की गई.
मध्य प्रदेश से जुड़े तस्करों के तार
पूछताछ के दौरान वाहन चालक ने अपना नाम विशाल अहिरवार (18 वर्ष), निवासी जिगना, थाना जिगना, जिला दतिया (मध्यप्रदेश) और पीछे बैठे युवक ने अपना नाम संदीप अहिरवार (18 वर्ष), निवासी टूका किलचुवारा, थाना बबिना, जिला झांसी (उत्तरप्रदेश) बताया. तलाशी लेने पर स्कूटी की सीट, डिक्की और एक थैले में छिपाकर रखा गया 22.160 किलो गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे गांजा को केसिंगा (ओडिशा) से लेकर दतिया (मध्यप्रदेश) में खपाने के लिए ले जा रहे थे.
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोमाखान में अपराध मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. जब्त सामग्री में 22.160 किलो गांजा (कीमत 11.08 लाख), एक जुपिटर स्कूटी (कीमत 1.15 लाख) और दो मोबाइल फोन (कीमत 3,500) शामिल हैं. जब्त संपत्ति का कुल मूल्य 12 लाख 26 हजार 500 आंका गया है.
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