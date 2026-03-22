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महासमुंद खल्लारी रोपवे हादसा अपडेट, एक महिला की मौत, 16 लोग घायल

महासमुंद खल्लारी मंदिर रोपवे हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है.

Mahasamund Ropeway Accident
महासमुंद रोपवे एक्सीडेंट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: रविवार को छत्तीसगढ़ में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. प्रदेश के महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु रोपवे हादसे का शिकार हो गए. बताया जा रहा है कि खल्लारी माता मंदिर से दर्शन कर रोपवे के जरिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉली का अचानक तार टूट गया. जिससे एक ट्रॉली अचानक नीचे गिर गई और चट्टान से टकरा गई. दूसरी टॉली भी इस दौरान प्रभावित हुई. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 गंभीर घायलों को रायपुर रेफर किया गया है.

महासमुंद हादसे में तबाही (ETV BHARAT)

दो ट्रॉलियां हुई प्रभावित

मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 11 बजकर 15 मिनट पर एक ट्रॉली में 8 श्रद्धालु दर्शन कर वापस लौट रहे थे, जबकि दूसरी ट्रॉली में 5 श्रद्धालु मंदिर की ओर जा रहे थे. वहीं 4 लोग नीचे अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान ऊपर से नीचे आ रही ट्रॉली का तार अचानक टूट गया और ट्रॉली ऊंचाई से पत्थरों से टकराते हुए नीचे से कुछ दूरी ऊपर जाकर गिर गई. दूसरी ट्रॉली भी तार टूटने के कारण वापस आकर जंक्शन में टकरा गई. इस तरह हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए.

Ropeway Accident in Mahasamund
महासमुंद में रोपवे हादसा (ETV BHARAT)

हादसे की जांच के आदेश

रायपुर की आयुषी सतकर नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.घायलों में 3 वर्ष के बच्चे से लेकर 65 वर्ष तक के बुजुर्ग शामिल हैं. इनमें 12 रायपुर और 4 महासमुंद के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक ने मौके का निरीक्षण किया और रोपवे को एहतियातन सील करा दिया गया है. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. हादसा किन कारणों से हुआ, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा.

हम अपना काम कर रहे थे तभी रोप में केबल टूटने की आवाज आई. उसके बाद हम भागे और सब को वहां से निकाला.हमारे साथ जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही-बीरबल, प्रत्यक्षदर्शी

यह हादसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जो भी दोषी पाया जाएगा. उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी- हेमंत नंदनवार, जिला पंचायत सीईओ

सीएम साय ने हादसे पर दुख जताया

इस हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है. उन्होंने कहा कि जैसे ही दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली, संबंधित अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए. सीएम साय ने आगे लिखा कि इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. मैं खल्लारी माता से सभी घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

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