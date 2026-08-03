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महासमुंद के बाल संप्रेक्षण गृह से 8 अपचारी बालक फरार, खिड़की की ग्रिल तोड़कर देर रात भागे

महासमुंद के बाल संप्रेक्षण गृह से 8 अपचारी बालक फरार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जानकारी के अनुसार, पुलिस की गश्ती टीम रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच संप्रेक्षण गृह के पास से निकली थी. इसके कुछ देर बाद आठ अपचारी बालकों ने खिड़की की ग्रिल तोड़ी और वहां से भाग निकले. घटना का पता चलते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बरोण्डा बाजार से 8 अपचारी बालकों के फरार होने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महासमुंद: जिले के शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह, बरोण्डा बाजार से 8 अपचारी बालकों के फरार होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे सभी बालक खिड़की की ग्रिल तोड़कर संप्रेक्षण गृह से भाग निकले. घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है.

कई गंभीर मामलों में रखे गए थे

फरार हुए अपचारी बालक अलग-अलग मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में रखे गए थे. इनमें आबकारी एक्ट, चोरी, दुष्कर्म, गांजा परिवहन जैसे मामले शामिल हैं. इन्हें करीब तीन से चार महीने पहले सुधार और संरक्षण के लिए यहां लाया गया था.

कई जिलों और ओडिशा के रहने वाले हैं नाबालिग

फरार हुए आठ बालकों में 3 महासमुंद जिले के, 1 फिंगेश्वर (गरियाबंद), 2 कालाहांडी (ओडिशा), 1 भाटापारा (बलौदाबाजार-भाटापारा) और 1 कुरुद (धमतरी) के रहने वाले बताए गए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संप्रेक्षण गृह में 27 बालक हैं निरुद्ध

वर्तमान में शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में कुल 27 अपचारी बालक विभिन्न मामलों में निरुद्ध हैं. इनमें से एक साथ आठ बालकों के फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

घटना रात करीब 3 बजे की है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई और फरार बालकों की तलाश शुरू कर दी गई है.– अर्पणा श्रीवास्तव, अधीक्षिका, शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब बाल संप्रेक्षण गृह से अपचारी बालक फरार हुए हैं. इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही घटनाओं के कारण संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस की तलाश जारी

फिलहाल कोतवाली पुलिस फरार अपचारी बालकों की तलाश कर रही है. वहीं, घटना के बाद संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की भी संभावना है. अब देखना होगा कि पुलिस फरार बालकों को कितनी जल्दी पकड़ पाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.