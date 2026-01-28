ETV Bharat / state

महासमुंद में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, एक राइस मिल सील

धान खरीदी की निगरानी के लिए राजस्व-खाद्य, पुलिस और मंडी समिति की संयुक्त टीम बनाई गई है. टीम राइस-मिलों में जाकर जांच कर रही है.

Illegal Paddy Transportation
महासमुंद में अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, राइस मिल सील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 5:04 PM IST

महासमुंद: जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. इसके साथ ही जिले में संचालित राइस मिलों का भौतिक सत्यापन भी तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि धान खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे. इसी के तहत एक राइस मिल को सील किया गया है.

संयुक्त टीम कर रही है जांच

जिले में कस्टम मिलिंग के तहत कुल 172 राइस मिलों का पंजीयन किया गया है. इन सभी राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है. अब तक 108 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है. जांच में कई जगह अनियमितताएं सामने आई हैं. इनमें से 10 राइस मिलों में धान की कमी पाई गई, जबकि 31 राइस मिलों में तय स्टॉक से अधिक धान मिला है. इन सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है.

Illegal Paddy Transportation
पितावली राइस मिल सील

ताज़ा मामला पितावली राइस मिल, महासमुंद का है. भौतिक सत्यापन के दौरान यहां गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. मंडी अभिलेखों में दर्ज धान स्टॉक और मिल परिसर में मौजूद धान के बीच भारी अंतर पाया गया. इस गंभीर लापरवाही और नियम उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पितावली राइस मिल को सील कर दिया.

जानकारी मिली थी कि वहां कुछ गाड़ियां लगी हैं और धान को खपाने का प्रयास किया जा रहा था, टीम वहां पहुंची, कुछ कमी पाई गई जिसके बाद सील करने की कार्रवाई की गई है- विनय कुमार लंगेह, कलेक्टर

Illegal Paddy Transportation
भारी मात्रा में धान और चावल जब्त

कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने धान- 26,329 क्विंटल (65,823 कट्टे) और चावल – 1,733.63 क्विंटल (3,567 कट्टे) जब्त किए हैं. इसके अलावा मंडी ने धान से भरे 04 वाहनों को भी जब्त कर थाना महासमुंद में अभिरक्षा में सौंप दिया है.

Illegal Paddy Transportation
87 फीसदी किसानों से धान खरीदी

इस पूरे मामले पर महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में 87 प्रतिशत से अधिक धान खरीदी पूरी हो चुकी है. अब तक करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि अधिकारी लगातार फील्ड में निगरानी कर रहे हैं, ताकि सही किसान ही धान बेच सकें और अवैध धान सिस्टम में प्रवेश न कर पाए.

