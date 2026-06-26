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ऑनर किलिंग का खुलासा: लव मैरिज से नाराज पिता ने भाइयों के साथ मिलकर की बेटी को मार डाला, खेत में फेंकी लाश

लव मैरिज से नाराज पिता ने भाइयों के साथ मिलकर की बेटी को मार डाला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्राम तुरेंगा में एक खेत में युवती का शव मिला था. शव के गले और शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान थे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान सोशल मीडिया, तकनीकी साक्ष्यों और लोगों से मिली जानकारी के आधार पर मृतका की पहचान बागबाहरा निवासी रानी कुमारी के रूप में हुई. बाद में उसके पति ने शव की पहचान की.

महासमुंद: जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में 17 जून को ग्राम तुरेंगा के खेत में मिले युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि युवती के अपने पिता, चाचा और बड़े पिता ने मिलकर की थी. मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा है.

अंतरजातीय प्रेम विवाह बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि रानी ने परिवार की इच्छा के खिलाफ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. इसके बाद जब पूछताछ की गई और जांच आगे बढ़ी तो आरोपी घर के ही लोग निकले. प्रेम विवाह से ही नाराज होकर युवती के पिता उमेश सिंह, चाचा दिनेश सिंह और बड़े पिता राजेश सिंह ने उसकी हत्या की साजिश रची.

सुनसान खेत में ले जाकर की हत्या

आरोप है कि तीनों आरोपी रानी को अपने साथ ले गए और ग्राम तुरेंगा के एक सुनसान खेत में धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को वहीं फेंककर फरार हो गए.

सूरत से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर गुजरात के सूरत में दबिश देकर मुख्य आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर हत्या करने की बात स्वीकार की. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना के समय पहने गए कपड़े, मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है.

मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय

दो आरोपी अब भी फरार

गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. वहीं, फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.