धान काला हो रहा, किसानों ने कहा 'क्या खाएं कैसे जिएं', कलेक्टर ने दिए ये आदेश
धान की फसल खराब होने से किसान परेशान हैं. किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 17, 2025 at 1:45 PM IST
महासमुंद: किसानों ने मंगलवार को महासमुंद कलेक्ट्रेट का घेराव किया. किसानों का आरोप है कि तुमगांव नगर पंचायत स्थित स्टील एवं पावर प्लांट के प्रदूषण से परेशानी हो रही है. पावर प्लांट से निकल रहे धुएं और प्रदूषण के कारण फसल बर्बाद हो रही है. किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया.
किसानों का आरोप, प्रदूषण से पैदावार में गिरावट
पीड़ित किसान दिनेश ने बताया पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से हमारा क्षेत्र काफी प्रदूषित हो चुका है. धान का उत्पादन प्रति एकड़ काफी घट गया है. धान काला हो जाता है, जिससे समिति प्रबंधक धान खरीदने से इनकार कर रहे हैं. पहले एक एकड़ में 50 से 75 बोरा धान होता था, लेकिन अब 10 बोरा धान में कमी आई है.
किसानों का आरोप, प्रदूषण से खराब हो रही फसल
महिला किसान श्याम बाई ने कलेक्टर पर नहीं मिलने का आरोप लगाया. महिला का कहना है कि पिछले डेढ़ महीने से वे कलेक्टर से अपनी समस्या को लेकर मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं मिलते हैं. महिला किसान ने कहा कि पावर प्लांट के प्रदूषण से उनकी धान की फसल खराब हो जा रही है. उनके सामने संकट खड़ा हो रहा है.
कलेक्टर ने सर्वे का दिया निर्देश
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए तहसीलदार ने उनसे मुलाकात की. किसानों ने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याएं बताई. किसानों से बात करने के बाद तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने बताया कि किसानों ने आरोप लगाया है कि प्लांट की वजह से उनकी धान की फसल काली हो रही है, जिससे वे अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं. कलेक्टर ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर सर्वे करने के लिए कहा है. किसानों से पूरा धान खरीदा जाएगा.