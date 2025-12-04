ETV Bharat / state

महासमुंद में धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप, किसानों ने कहा- हमारा धान वापस भेजा, दूसरे गांव का खरीदा

एक गांव के किसानों का तय नमी से ज्यादा बताकर धान वापस भेजा गया. वहीं दूसरे गांव का वैसा ही धान खरीद लेने का आरोप

Allegation On Procurement Center In-charge
किसानों का कहना है कि, दूसरे गांव के किसानों का ज्यादा नमी होने पर भी धान खरीदा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
महासमुंद: जिले में इन दिनों खरीदी केंद्र प्रभारी की मनमानी के चलते किसानों को अपना धान बेचने में परेशानी हो रही है. ताजा मामला बागबाहरा ब्लॉक के नर्रा धान खरीदी केंद्र का है. यहां किसानों का खरीदी प्रभारी पर आरोप है कि प्रभारी सदाराम पटेल ने बेंद्रावन गांव के 8 किसानों का 11 ट्रैक्टर धान वापस कर दिया.

महासमुंद में धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे गांव का धान खरीदा: बेंद्रावन गांव के किसानों का कहना है कि उनके धान में सरकार द्वारा तय मानक 17 प्रतिशत से ज्यादा नमी बताई गई. वही दूसरे दिन ही लोंदामुड़ा गांव के किसानों का धान 19.1 प्रतिशत से ज्यादा नमी होने के बाद भी खरीद लिया गया. इसे बेंद्रावन के किसानों ने अपने मोबाइल पर कैद भी कर लिया है.

हम चाहते हैं, हमारे धान को जल्द से जल्द खरीदा जाए, दूसरे गांव के किसानों का पूरा धान नमी ज्यादा होने पर भी ले लिया गया. ट्रैक्टर पर धान को लाने खर्चा 3-4 हजार रुपए आता है, अब हम क्या करें- किसान

खरीदी केंद्र में सभी गांव के किसानों का धान खरीदना चाहिए लेकिन बेंद्रावन गांव के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है- पूर्व जनपद सदस्य उत्तम राणा

एक गांव के किसानों का तय नमी से ज्यादा बताकर धान वापस भेजा गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चहेतों को फायदा देने का आरोप: परेशान किसानों ने बताया कि खरीदी प्रभारी और समिति के अध्यक्ष मिलीभगत करके अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं. हालांकि खरीदी केंद्र प्रभारी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं.

नियमानुसार खरीदी की जा रही है बेंद्रावन गांव के किसानों का धान तय मानक से ज्यादा नमी का था इसलिए अब उन्हें एक हफ्ते बाद धान लाने को कहा गया है.- समिति प्रबंधक सदाराम पटेल

बागबाहरा ब्लॉक का नर्रा धान खरीदी केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने जांच की कही बात: जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह मामले की जांच करने और दोषी पाए जाने पर शासनात्मक कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं.

किसानों ने कहा- हमारा धान वापस भेजा, दूसरे गांव का खरीदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
धान खरीदी केंद्र प्रभारी पर मनमानी का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरी ओर अब हफ्ते भर तक किसान को अपना धान सहेज कर रखने की परेशानी से भी गुजरना पड़ रहा है.

