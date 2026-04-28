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प्रश्नपत्र में कुत्ते के नाम के विकल्प में भगवान राम का नाम, महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

जांच में खुलासा हुआ कि प्रश्नपत्र तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई.

Mahasamund Education Officer Suspend
महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
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महासमुंद: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महासमुंद के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय कुमार लहरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. विजय कुमार लहरे पर परीक्षा प्रश्नपत्र विवाद, विभागीय कार्यों में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं जैसे कई गंभीर आरोप लगे है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है.

कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान राम का नाम

8 जनवरी 2026 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें चौथी कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्नपत्र में आपत्तिजनक सवाल पूछे जाने का मामला सामने आया.प्रश्न में कुत्ते के नाम के विकल्प में भगवान राम का नाम शामिल किया गया था. जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. जांच में पाया गया कि प्रश्नपत्र तैयार करने और वितरण की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की थी, लेकिन इस प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती गई.

Mahasamund Education Officer Suspend
जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की है. निलंबन अवधि में विजय लहरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उनका मुख्यालय रायपुर संभागीय कार्यालय तय किया गया है.

Mahasamund Education Officer Suspend
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई

  • परीक्षा प्रश्नपत्र तैयार करने में गंभीर लापरवाही
  • आपत्तिजनक सवाल से धार्मिक भावनाओं को ठेस
  • हाईकोर्ट से जुड़े मामले में समय पर कार्रवाई नहीं करना
  • विभागीय आदेशों की अवहेलना
  • लेखा परीक्षण (ऑडिट) में गंभीर अनियमितताएं उजागर

जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन के बाद अब बीएल देवांगन (उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) को महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस पूरे मामले को शासन ने विभाग की छवि धूमिल करने वाला और गंभीर कदाचार मानते हुए सख्त कदम उठाया है.

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महासमुंद जिला शिक्षा अधिकारी
मोना के कुत्ते का नाम क्या था
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