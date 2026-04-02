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महासमुंद जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़, आपस में ही भिड़े कांग्रेसी, पुलिस तक पहुंचा मामला

महासमुंद में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष के बीच विवाद हाथापाई और तोड़फोड़ तक पहुंचा. कार्यालय में टूटी कुर्सियां, कांच बिखरा दिखा.

Mahasamund Congress dispute
महासमुंद जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 9:22 PM IST

3 Min Read
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महासमुंद: भाजपा सरकार के खिलाफ सख्ती से आवाज उठाने के लिए जिला कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए. आपस में जमकर मारपीट करते हुए कार्यालय में तोड़फोड़ हुई. दिलचस्प यह है कि कांग्रेस के विधायक और जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के मौजूदगी में यह हंगामा हो गया.

पूर्व कोषाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भिड़े

बताया जा रहा है कि महासमुंद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कम उपस्थिति को लेकर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजय साव ने पूर्व जिला कोषाध्यक्ष निर्मल जैन से सवाल किया था. दोनों के सवाल-जवाब ने विवाद का रूप ले लिया और मारपीट में तब्दील हो गयी.

आपस में ही भिड़े कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोगों ने किया बीच-बचाव, थाने तक पहुंची शिकायत

मारपीट होता देख वहां मौजूद पदाधिकारियों ने दोनों पक्षों को अलग किया. इसके बाद आरोप है कि विजय साव और उसके समर्थकों ने वहां तोड़फोड़ की. जिसकी सूचना पुलिस को दी गयी. पुलिस मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करते हुए विजय साव को लेकर थाने पहुंची.

प्रेसवार्ता के बाद जिला अध्यक्ष के चैंबर में हम लोग बैठे थे तभी विजय साव ने मुझसे कुछ आपत्ति की तो मैंने कहा कि आप की आपत्ति गलत है. उस पर वे आक्रोशित हुए और मुझसे भी मारपीट की और फिर तोड़फोड़ करने लगे.- निर्मल पूर्व कोषाध्यक्ष

कांग्रेसियों के कम उपस्थिति को लेकर मैंने सवाल उठाया था. मुझे कांग्रेस ने पद दिया है और मै पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, 3 बार टिकट मिली है और मैं पार्षद का चुनाव जीता हूं. कार्यकर्ता होने के नाते मैंने सवाल उठाया था. मेरी ओर से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है कुछ समर्थक आक्रोशित थे.- विजय साव, जिला उपाध्यक्ष

Mahasamund Congress dispute
महासमुंद में पूर्व कोषाध्यक्ष निर्मल जैन से मारपीट का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टूटी कुर्सियों का दृश्य

मारपीट के बाद कांग्रेस कार्यालय में जगह-जगह टूटी कुर्सियां बिखरी पड़ी दिखी वहीं फर्श पर कांच भी बिखरा हुआ था. कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इस कार्रवाई की बात कही है. वहीं विजय साव ने सफाई देते हुए कहा कि ये पार्टी के अंदर का मामला है.

अनुशासन के खिलाफ

इस पूरे मामले पर जिला अध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव का कहना है कि ये घटना पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है. जिसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी और पार्टी के नियमानुसार दोषी पक्ष पर कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि ये घटना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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