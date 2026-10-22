AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें विद्यार्थी, गर्लफ्रेंड बनाते हो तो वादा पूरा करो: आनंदीबेन पटेल
महर्षि यूनिवर्सिटी लखनऊ के दीक्षोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने माता-पिता के सम्मान और युवाओं की जिम्मेदारी पर जोर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 9:24 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि माता-पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना शिक्षा से मिलने वाले महत्वपूर्ण संस्कारों में शामिल है. माता-पिता अपने बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं. इसके बावजूद कई बार उन्हें बुढ़ापे में आश्रमों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और बुढ़ापे में उनका सहारा बनें.
गुरुवार को महर्षि यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सातवें दीक्षोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ये बातें कहीं. उन्होंने उपाधि और पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सही दिशा में मेहनत करते हुए लगातार सीखना चाहिए और अपने ज्ञान व कौशल को बेहतर बनाना चाहिए.
मैं गर्ल फ्रेंड विरोधी नहीं, पर वादा पूरा करो: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मैं कोई गर्लफ्रेंड विरोधी नही हूं, लेकिन जब आप बनाते हो तो वादा पूरा करो. कुछ इनकम जनरेट करो, जिससे उसका लालन पालन कर सको. आत्मनिर्भर बनो, तब जाकर शादी कर सकते हो. आप 13-14 साल की उम्र में मां बना देते हो और फेंक देते हो, यह नहीं होना चाहिए.
AI पर निर्भरता नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता पर करें भरोसा: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते समय अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और रचनात्मकता को भी महत्व देना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से संकल्प लेने को कहा कि वे अपने ज्ञान का उपयोग किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के हित में करेंगे. उनके मुताबिक, सकारात्मक सोच के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है.
राज्यपाल ने कहा कि भारत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजर देश पर है. देश की प्रगति में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ नागरिकों की भी अहम भूमिका है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी प्रतिभा और कौशल को पहचानने तथा उनका उपयोग राष्ट्रहित में करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास, सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है.
वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए महर्षि यूनिवर्सिटी की पहल: राज्यपाल ने महर्षि यूनिवर्सिटी की ओर से जन भवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 400 टी-शर्ट उपलब्ध कराने पर आभार जताया. उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में वंचित परिवारों के बच्चे शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं. बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों को उपहार के रूप में शर्ट दी जाती है.
राज्यपाल ने कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और प्रोत्साहन के बेहतर अवसर देना जरूरी है. इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं. उन्होंने युवाओं से भी ऐसे बच्चों के उत्थान में योगदान देने की अपील की. उनके मुताबिक, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाना देश के विकास के लिए जरूरी है.
प्रदेश के 19 राज्य विश्वविद्यालयों को नैक में A+ और A++ ग्रेड: आनंदीबेन पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 19 राज्य विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के मूल्यांकन में ए-प्लस और ए-प्लस-प्लस ग्रेड हासिल किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है. उन्होंने शोध की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी व रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया.
राज्यपाल ने महर्षि यूनिवर्सिटी में चल रही शैक्षणिक, रचनात्मक और नवाचार संबंधी गतिविधियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शोध कार्यों को और बढ़ावा देना चाहिए. विद्यार्थियों को केवल किताबी और सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शोध, नवाचार और व्यावहारिक प्रयोगों पर भी ध्यान देना चाहिए. उनके शोध का लाभ समाज और देश को मिलना चाहिए.
विद्यार्थियों के शोध से देश को मिलना चाहिए लाभ: राज्यपाल ने विद्यार्थियों को ऐसे विषयों पर शोध करने के लिए प्रेरित किया, जो देश की जरूरतों के अनुरूप हों. उन्होंने कहा कि ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए. शोध के माध्यम से विकास की नई संभावनाएं तलाशने और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने पर भी ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी पढ़ाई और शोध को समाज की जरूरतों से जोड़ने की अपील की.
आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार सशक्त हो रहा है. वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है. विद्यार्थियों के पास ज्ञान, कौशल और मेहनत करने की क्षमता है, जबकि सरकार उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है. उन्होंने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने और वंचित वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने का आह्वान किया.
दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, नई जिम्मेदारियों की शुरुआत: प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी दीक्षोत्सव को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारत की धरती ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने मानवता को नई दिशा दी. हमारे पूर्वजों ने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म की अमूल्य परंपरा दी है. उन्होंने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि दीक्षांत का अर्थ शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारते हुए नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना है.
योगेंद्र उपाध्याय ने युवाओं से सकारात्मक सोच, विवेक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि कुछ नकारात्मक शक्तियां भारत की प्रगति और विकास को पसंद नहीं करतीं. युवाओं को ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों को देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने और अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के हित में करने के लिए प्रेरित किया.
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