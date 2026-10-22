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AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें विद्यार्थी, गर्लफ्रेंड बनाते हो तो वादा पूरा करो: आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल आनंदीबेन पटेलय ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि माता-पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना शिक्षा से मिलने वाले महत्वपूर्ण संस्कारों में शामिल है. माता-पिता अपने बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं. इसके बावजूद कई बार उन्हें बुढ़ापे में आश्रमों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और बुढ़ापे में उनका सहारा बनें.

गुरुवार को महर्षि यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सातवें दीक्षोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ये बातें कहीं. उन्होंने उपाधि और पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. राज्यपाल ने विद्यार्थियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सही दिशा में मेहनत करते हुए लगातार सीखना चाहिए और अपने ज्ञान व कौशल को बेहतर बनाना चाहिए.

माता-पिता की सेवा ही सच्चा संस्कार: महर्षि यूनिवर्सिटी के दीक्षोत्सव में बोलीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Photo Credit: ETV Bharat) मैं गर्ल फ्रेंड विरोधी नहीं, पर वादा पूरा करो: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मैं कोई गर्लफ्रेंड विरोधी नही हूं, लेकिन जब आप बनाते हो तो वादा पूरा करो. कुछ इनकम जनरेट करो, जिससे उसका लालन पालन कर सको. आत्मनिर्भर बनो, तब जाकर शादी कर सकते हो. आप 13-14 साल की उम्र में मां बना देते हो और फेंक देते हो, यह नहीं होना चाहिए. AI पर निर्भरता नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता पर करें भरोसा: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करते समय अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और रचनात्मकता को भी महत्व देना चाहिए. उन्होंने विद्यार्थियों से संकल्प लेने को कहा कि वे अपने ज्ञान का उपयोग किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के हित में करेंगे. उनके मुताबिक, सकारात्मक सोच के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है. किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें विद्यार्थी : आनंदीबेन पटेल (Photo Credit: ETV Bharat) राज्यपाल ने कहा कि भारत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की नजर देश पर है. देश की प्रगति में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ नागरिकों की भी अहम भूमिका है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी प्रतिभा और कौशल को पहचानने तथा उनका उपयोग राष्ट्रहित में करने की अपील की. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास, सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है. वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए महर्षि यूनिवर्सिटी की पहल: राज्यपाल ने महर्षि यूनिवर्सिटी की ओर से जन भवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 400 टी-शर्ट उपलब्ध कराने पर आभार जताया. उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में वंचित परिवारों के बच्चे शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं. बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों को उपहार के रूप में शर्ट दी जाती है. राज्यपाल ने कहा कि वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और प्रोत्साहन के बेहतर अवसर देना जरूरी है. इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं. उन्होंने युवाओं से भी ऐसे बच्चों के उत्थान में योगदान देने की अपील की. उनके मुताबिक, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनाना देश के विकास के लिए जरूरी है. महर्षि यूनिवर्सिटी के दीक्षोत्सव में शोध और नवाचार पर जोर. (Photo Credit: ETV Bharat)