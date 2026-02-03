ETV Bharat / state

महर्षि महेश योगी की पुण्यतिथि 5 फरवरी को मनाई जाएगी, 140 देशों की यात्रा कर आध्यात्म का ज्ञान दुनिया में फैलाया

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, "महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी को गौरवान्वित करने वाले विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुरोधा महर्षि महेश योगी का जन्म, 12 जनवरी 1918 राजिम के पास पांडुका में हुआ था. जो राजिम गरियाबंद मार्ग पर है. उसी से लगा हुआ एक सिरकट्टी स्थान है. देश का सबसे पुराने नदी बंदरगाह में से एक है."

महर्षि महेश योगी छत्तीसगढ़ के राजिम के पास पांडुका नामक गांव के रहने वाले थे. महर्षि महेश योगी की स्नातक की शिक्षा और दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी. महर्षि महेश योगी के विचार उनके आदर्श और आध्यात्मिक ज्ञान से उस वक्त इंदिरा गांधी भी प्रभावित थीं. इसके साथ ही और कई लोग थे जो महर्षि महेश योगी के विचारों, आदर्शों और विश्व शांति की स्थापना के लिए किया जा रहे प्रयासों से प्रभावित हुए. आध्यात्मिक पुरोधा महर्षि महेश योगी ने अपने आध्यात्म से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया.

रायपुर: महर्षि महेश योगी की पुण्यतिथि 5 फरवरी को मनाई जाएगी. महर्षि महेश योगी ने विश्व के लगभग 140 देशों में भ्रमण किया था. अपने ज्ञान अपने आदर्श अपने आध्यात्म और अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया था.

5 फ़रवरी 2008 को 91 वर्ष की आयु में हुआ निधन

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं, "महर्षि महेश योगी का निधन 5 फ़रवरी 2008 को 91 वर्ष की आयु में नीदरलैंड्स के व्लोड्रोप स्थित उनके आश्रम में हुआ. हम चाहेंगे कि उनके आदर्श और विचारों को नमन करते हुए नई पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराए. इसके लिए पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके विचार और आदर्शों का अच्छा प्रचार प्रसार हो सकता है."

पिता राजस्व विभाग में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर थे

प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, " महर्षि महेश योगी के पिता का नाम राम प्रसाद श्रीवास्तव था, जो राजस्व विभाग में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर थे. इलाहाबाद में महेश योगी का स्नातक तक अध्ययन हुआ. कहते हैं कि महेश योगी जी जब 30 वर्ष के हुए तब उनका आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ने लगा. बाद में वो दिशा में लगातार शोध कर आगे बढ़ते चले गए. महेश योगी जी ने 13 वर्षों तक अपने गुरु ब्रह्मानंद स्वामी जो रामेश्वरम में निवास करते थे, उनके सानिध्य में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की."





140 देशों की यात्राएं की

अध्यात्म प्रणेता महर्षि महेश योगी ने विश्व के लगभग 140 देशों की यात्राएं की. पूरे विश्व का भ्रमण किया. इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित हो. आज भी हम देखते हैं कि समसामयिक संदर्भ में जो विश्व की परिस्थितियां हैं उसमें चारों तरफ अराजकता, अव्यवस्था, हिंसा जैसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं.

ऐसी स्थिति में उस समय महर्षि महेश योगी ने मानव समाज को यह संदेश दिया कि विश्व में शांति, एकता, परोपकारिता, आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है. जिसके माध्यम से हम समाज को देश को और विश्व को सुखी और समृद्ध रख सकते हैं. रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं कि वो बाद में हालैंड के एक गांव में बसे और वहीं पर आश्रम स्थापित किया. उनके जीवन का अंतिम समय भी उसी आश्रम में बीता.



सिद्धांत और आदर्शों से इंदिरा गांधी भी थीं प्रभावित

रमेंद्रनाथ मिश्र कहते हैं, महर्षि महेश योगी ने मानव का जीवन सुखमय हो, आनंद की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, आध्यात्म की प्राप्ति हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा की. रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि उन्होंने अपने जन्म स्थान पांडुका में भी एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसका नाम विश्व शांति संस्थान रखा. बहुत सारे संगठनों के माध्यम से कई आश्रम स्थापित किए गए. महर्षि महेश योगी ऑनलाइन शिक्षा देने के साथ ही प्रति सप्ताह इंटरव्यू भी दिया करते थे. आध्यात्मिक संस्थाओं से महेश योगी जुड़े हुए थे. महर्षि महेश योगी ने अपनी पहचान अपने कामों के माध्यम से अपने यश और कीर्ति को फैलाया, जो भारत में सराहा गया. उनके व्यक्तित्व से उनके सिद्धांतों से उनके आदर्शों से इंदिरा गांधी भी प्रभावित थीं.





