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महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बोले, 'बीकानेर शहर अध्यक्ष के साथ मारपीट का खामियाजा पूरे राज्य में भुगतेगी कांग्रेस'

कोटा में मेनिफेस्टो जारी करते भाजपा नेता ( ETV Bharat Kota )