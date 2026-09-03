महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बोले, 'बीकानेर शहर अध्यक्ष के साथ मारपीट का खामियाजा पूरे राज्य में भुगतेगी कांग्रेस'
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले बोले इस बार राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगी. भाजपा ही अगली बार सरकार बनाएगी.
Published : September 3, 2026 at 8:16 PM IST
कोटा: नगरीय निकाय चुनाव में प्रभारी और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने कोटा में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला. उन्होंने बीकानेर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस मदन मोहन मेघवाल के साथ हुए घटनाक्रम को नीचता की पराकाष्ठा बताया. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना का खामियाजा कांग्रेस को प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में भुगतना पड़ेगा.
बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के बीकानेर अध्यक्ष को बाहर निकाल कर मारा गया है. अब राहुल गांधी को बीकानेर आना चाहिए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जहां ऐसे संस्कार मिलते है. कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मारा है, इसका परिणाम पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा. एक पार्टी अध्यक्ष को मारा जा रहा है. इतना नीच व्यवहार नीचता का उदाहरण है. बावनकुले ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में सत्ता के पक्ष में ही लोग जाएंगे. काम भी सत्ता पक्ष ही कर सकता है. इसलिए लोग हमें वोट करेंगे. राजस्थान में हर बार सरकार बदलने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा. इस बार राजस्थान में सरकार नहीं बदलेगी और भाजपा ही अगली बार सरकार बनाने वाली है.
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'हमारा मेनिफेस्टो ट्रिपल इंजन व एस': उन्होंने कहा कि राजस्थान में 309 नगरीय निकाय के चुनाव है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूरी तैयारी की है. हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनने पर जुटे हुए हैं. केंद्र–राज्य के बाद अब नगरीय निकायों में भी बनाना चाहते हैं. इसी को लेकर मैदान में उतरे हैं. जिसमें 'एस' के आधार पर काम कर रहे हैं. यह स्मार्ट, सस्टेनेबल और सिक्योर्ड शहर बनाने का हमने एक मेनिफेस्टो दिया है. इस मेनिफेस्टो के आधार पर हमने कोटा में भी कई काम करने हैं. इस दौरान मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित कई नेता मौजूद रहे.
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रामगंज मंडी के घटनाक्रम पर यह बोले: रामगंज मंडी नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस शहर अध्यक्ष और वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी पवन बाबेल निर्विरोध निर्वाचित गए हैं. उनके सामने चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा ने नामांकन वापस ले लिया. वहीं अन्य निर्दलीयों ने भी नाम वापस ले लिया. इस पर प्रभारी बावनकुले का कहना है कि राजस्थान में कई सीट अनोपॉज हो जाएगी. इनमें भाजपा की बड़ी संख्या है. इसलिए ऐसा होता रहता है. इस मसले पर रामगंज मंडी विधायक और प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चुनाव में इस तरह की उछलकूद चलती रहती है. हम रामगंजमंडी और सुकेत दोनों नगर पालिकाओं में चुनाव जीतेंगे.