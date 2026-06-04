महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री जयपुर पहुंचे, राजस्थान की योजनाओं को सराहा, बोले- महाराष्ट्र में भी करेंगे लागू
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाशराव अबितकर जयपुर पहुंचे और राजस्थान की सफल स्वास्थ्य योजनाओं का अध्ययन किया.
Published : June 4, 2026 at 5:51 PM IST
जयपुर: महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाशराव अबितकर गुरुवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन किया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में चल रही प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली.
बैठक में अधिकारियों ने उन्हें मिशन मधुहारी, मां योजना तथा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम (IHMS) सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार तथा डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
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अस्पताल का किया दौरा: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने शहर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) अस्पताल का दौरा किया. उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को दी जा रही सेवाओं और डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी ली.
महाराष्ट्र सरकार अध्ययन करेगी: बैठक के बाद प्रकाशराव अबितकर ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं. यहां की योजनाएं प्रभावी ढंग से चल रही हैं. उन्होंने डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट और मां योजना को खासतौर पर सराहा. महाराष्ट्र सरकार इन योजनाओं का गहन अध्ययन करेगी और जो व्यवस्थाएं उपयुक्त हों, उन्हें महाराष्ट्र में लागू करने पर विचार किया जाएगा.
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